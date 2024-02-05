Новини Одеси та Одеської області

5 лютого десятки вулиць в Одесі до вечора залишаться без світла

5 лютого десятки вулиць в Одесі до вечора залишаться без світла

У понеділок, 5 лютого, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, у низці одеських будинків буде відключено електричну енергію. Повернути електрику обіцяють не раніше 18:00.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пл. Старосіна, 3-15а,
  • пров. Вознесенський, 1-6, 24,
  • вул. Дев’ята, 3-18,
  • вул. Десята,1-14,
  • вул. Одинадцята, 1,
  • Овідіопольська, 1-26,
  • Прирейкова, 21-50,
  • пров. 1-й Кустанайський 1,2,
  • пров. 2-й Кустанайський, 2,2а,4,
  • пров. Азовський, 1-16,
  • Кустанайська, 3, 3а, 5, 2-28,
  • Літакова, 22,
  • Сінна, 1-15,
  • Михайла Задніпровського, 3а-32,
  • вул. Дністровська 2/б/6, 2б, 2б/корп.1, 2д, 12, 1-19.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Дмитра Донського, 14, 52а-115,
  • 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги, 2-49,
  • Березова, 2-48,
  • Васнецова, 1-16а,17-27,
  • Лінійна, 2-10, Люстдорфська дорога, 57-155,
  • Обільна, 23-111,
  • пров. 1-й Тупиковий 1,2,4,4а,5,
  • пров. Авіаторів, 3-17а,
  • пров. Південний, 1-28в,
  • Ванцетті, 1-54,
  • Жаботинського, 48-81,
  • Жасминова, 1-16а,
  • Левкоєва-1а-32,
  • Петрашевського, 31-76,
  • Ромашкова, 5-46,
  • пров. Прорізний, 27,
  • Прорізна, 1-23,
  • Рожева, 1-40, 40а, 40б,
  • Рясна, 50, Сакко, 1-26,
  • пров. 2-й Васнецова, 3-12а,
  • Глазунова,1-16,
  • пров. 1-й Глазунова, 1а,
  • пров. 2-й Глазунова, 5,
  • пров. 2-й Тупиковий, 1А-15, 32,
  • пров. Березовий, 1,2,
  • пров. Тупиковий, 7,
  • Вертелецького, 47в,
  • Китобійна, 48а-110,
  • Олександра Невського, 44а,
  • Планетна 26а-101,
  • пров. 1-й Василя Кандинського, 1-22,
  • пров. 2-й Кандинського, 1-19,
  • пров. 2-й Рясний, 2-20,
  • пров. 3-й Кандинського, 1-18,
  • пров. 4-й Олександра Невського, 7б,7в,
  • пров. 4-й Ульянівський, 1-16,
  • пров. 5-й Кандинського Василя, 14а,19,
  • пров. 5-й Ульяновський, 1-19а,
  • пров. Ульянівський, 4,15а.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а,
  • Хуторська, 15-105в,
  • Академіка Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51а,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Геологічна, 9,9а,23а,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелінський, 13а-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати