5 лютого десятки вулиць в Одесі до вечора залишаться без світла

У понеділок, 5 лютого, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, у низці одеських будинків буде відключено електричну енергію. Повернути електрику обіцяють не раніше 18:00.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- пл. Старосіна, 3-15а,
- пров. Вознесенський, 1-6, 24,
- вул. Дев’ята, 3-18,
- вул. Десята,1-14,
- вул. Одинадцята, 1,
- Овідіопольська, 1-26,
- Прирейкова, 21-50,
- пров. 1-й Кустанайський 1,2,
- пров. 2-й Кустанайський, 2,2а,4,
- пров. Азовський, 1-16,
- Кустанайська, 3, 3а, 5, 2-28,
- Літакова, 22,
- Сінна, 1-15,
- Михайла Задніпровського, 3а-32,
- вул. Дністровська 2/б/6, 2б, 2б/корп.1, 2д, 12, 1-19.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00
- Дмитра Донського, 14, 52а-115,
- 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги, 2-49,
- Березова, 2-48,
- Васнецова, 1-16а,17-27,
- Лінійна, 2-10, Люстдорфська дорога, 57-155,
- Обільна, 23-111,
- пров. 1-й Тупиковий 1,2,4,4а,5,
- пров. Авіаторів, 3-17а,
- пров. Південний, 1-28в,
- Ванцетті, 1-54,
- Жаботинського, 48-81,
- Жасминова, 1-16а,
- Левкоєва-1а-32,
- Петрашевського, 31-76,
- Ромашкова, 5-46,
- пров. Прорізний, 27,
- Прорізна, 1-23,
- Рожева, 1-40, 40а, 40б,
- Рясна, 50, Сакко, 1-26,
- пров. 2-й Васнецова, 3-12а,
- Глазунова,1-16,
- пров. 1-й Глазунова, 1а,
- пров. 2-й Глазунова, 5,
- пров. 2-й Тупиковий, 1А-15, 32,
- пров. Березовий, 1,2,
- пров. Тупиковий, 7,
- Вертелецького, 47в,
- Китобійна, 48а-110,
- Олександра Невського, 44а,
- Планетна 26а-101,
- пров. 1-й Василя Кандинського, 1-22,
- пров. 2-й Кандинського, 1-19,
- пров. 2-й Рясний, 2-20,
- пров. 3-й Кандинського, 1-18,
- пров. 4-й Олександра Невського, 7б,7в,
- пров. 4-й Ульянівський, 1-16,
- пров. 5-й Кандинського Василя, 14а,19,
- пров. 5-й Ульяновський, 1-19а,
- пров. Ульянівський, 4,15а.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43а,
- Хуторська, 15-105в,
- Академіка Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51а,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9,9а,23а,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелінський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.