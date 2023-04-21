422-й день войны: враг ночью снова применил «шахеди»

За прошедшие сутки российская федерация нанесла 23 авиационных удара. Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа «Шахед-136» (информация уточняется), 8 из которых уничтожены нашими защитниками. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.