422-й день войны: враг ночью снова применил «шахеди»

Сегодня, 21 апреля, начались четыреста двадцать вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О потерях врага и ситуации по всем направлениям фронта сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки российская федерация нанесла 23 авиационных удара. Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа «Шахед-136» (информация уточняется), 8 из которых уничтожены нашими защитниками. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.
Действия наших военных на разных направлениях.
- Противник, ценой больших потерь, основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка — Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Домашнее Харьковской области.
- На Купянском направлении минувшие сутки вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Берестовое Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы в очередной раз нанесены по Стельмаховке, Невскому, Диброву и Белогоровке Луганской области и Ивановке, Верхнекаменскому и Спорному в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тонечко, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.
- На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы нанесены Красногоровке, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Победе и Новомихайловке.
- На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.
Потери врага.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили 630 человек в сутки. Также противник потерял 6 боевых бронированных машин, 1 танк, 2 артиллерийские системы, 8 БПЛА, 6 единиц автомобильной техники.
Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:
Следует отметить, что противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе. Оккупанты применили 12 ударных дронов «Shahed-136/131».
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Центр» Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск ВС Украины уничтожено восемь «шахедов».
Фото: Генштаб ВСУ.