36 лет со дня Чернобыльской трагедии: в Одессе почтили память ликвидаторов аварии (фото)

Сегодня, 26 апреля 2022 года, исполняется 36 лет со дня трагического события в истории Украины – аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

В годовщину трагических событий в Одессе прошел митинг-реквием в память об участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Состоялось возложение цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам на углу улицы Малой Арнаутской и Александровского проспекта.

В мероприятии приняли участие представители руководства города и области, а также участники тех трагических событий.

В одесских храмах сегодня проходят молебны по умершим и погибшим ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС.

Фото пресс-службы Одесского горсовета