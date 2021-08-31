«Украинская Одесса»: появилась новая экскурсия от знаменитого гида – какие там сюрпризы

Известный одесский историк и гид Александр Бабич разработал новый туристический маршрут – «Украинская Одесса». Тур уникальный и открывает такие страницы истории города, которые раньше замалчивались или игнорировались.

На сайте турагенства, которое он представляет, сказано, что у них есть экскурсии «Еврейская Одесса», «Немецкая Одесса», «Многонациональная Одесса», и до сих пор не было экскурсии об украинцах.

А ведь вклад украинцев в развитие города огромен. Козаки ходили на Хаджибей ещё до существования Одессы. Атаманы Головатый и Чепига штурмовали турецкую крепость Ени-Дунья вместе с Дерибасом.

Первыми поселенцами на Пересыпи и на Слободке стали украинские крестьяне и козаки.

В Одессе бывали многие выдающиеся украинцы: Иван Франко и Леся Украинка, работали Василь Василько и Александр Довженко.

Даже группы ОУН существовали.

Первую экскурсию провели в День Независимости, 24 августа.

Після обіду зробив прем’єру нової екскурсії «Українська Одеса», зірвав овацію в автобусі від 50 друзів, а потім довго слухав слова подяки, що відкрив їм прізвища Караванського, Чикаленка, Ждахи…

– Написал в своем facebook Александр Бабич.

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Фото Александра Бабича/facebook