В Одессе на “Собачке” сожгли бесплатные пляжные зонты – мог пострадать и сотрудник

В этом году на городских пляжах новшество: бесплатные зонты и топчаны. Как раз такие неизвестные и подожгли на «Собачке».

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Побережье» Дмитрий Беляев.

В своем посте в Facebook он не сдерживает эмоций:

Вот объясните мне пожалуйста, какой должен быть мусор в голове у людей ,чтобы на муниципальном пляже где предоставляются бесплатно услуги инвентаря для отдыха граждан-ТВОРИТЬ ТАКОЕ!!!!!

Кроме зонтов пострадала палатка для хранения инвентаря для пляжного отдыха. Пожар быстро сумел погасить сотрудник КП «Побережье», который находился как раз в палатке.

Он чудом не пострадал. В отличии от городского имущества. Многие зонты уже не пригодны для использования.

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Фото и видео Дмитрия Беляева