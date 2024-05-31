31 мая магнитные бури продолжат беспокоить метеозависимых

Она будет вызвана корональным выбросом массы (КВМ), который отделился от Солнца вместе со вспышкой и достигнет Земли.

Сейчас на Солнце наблюдается множество пятен. Один особо сложный регион AR3691 обращен к Земле. По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, вероятно и то, что они выбросят больше вспышек класса Х, самых мощных.

Напомним, магнитные бури возникают из-за колебаний магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии. Они могут влиять на работу электросетей, спутников и систем связи.

Влияние магнитных бурь на организм человека до конца не изучено. Некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, тогда как другие не замечают никаких изменений.

К потенциальным симптомам магнитных бурь относятся:

головная боль, головокружение;

тошнота;

усталость;

расстройства сна;

раздражительность;

тревожность;

боли в мышцах и суставах;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы обезопасить свой организм от негативного влияния бурь:

придерживайтесь здорового образа жизни, например, наладьте сбалансированное питание;

найдите время для регулярных физических упражнений;

достаточно спите;

избегайте стресса;

пейте много жидкости, но ограничьте употребление кофеина и алкоголя.

В случае возникновения серьезных симптомов недомогания, проконсультируйтесь с врачом.