31 мая магнитные бури продолжат беспокоить метеозависимых

Вона буде викликана корональним викидом маси (КВМ), який відокремився від Сонця разом зі спалахом і досягне Землі.

Нині на Сонці спостерігається безліч плям. Один особливо складний регіон AR3691 звернений до Землі. За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, ймовірно і те, що вони викинуть більше спалахів класу Х, найпотужніших.

Нагадаємо, магнітні бурі виникають через коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії. Вони можуть впливати на роботу електромереж, супутників та систем зв’язку.

Вплив магнітних бур на організм людини остаточно не вивчено. Деякі люди зазнають погіршення самопочуття під час магнітних бур, тоді як інші не помічають жодних змін.

До потенційних симптомів магнітних бур належать:

головний біль, запаморочення;

нудота;

втома;

розлади сну;

дратівливість;

тривожність;

болі в м’язах та суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Щоб убезпечити свій організм від негативного впливу бур:

дотримуйтесь здорового способу життя, наприклад, налагодьте збалансоване харчування;

знайдіть час для регулярних фізичних вправ;

достатньо спіть;

уникайте стресу;

пийте багато рідини, але обмежте вживання кофеїну та алкоголю.

У разі серйозних симптомів нездужання, проконсультуйтеся з лікарем.