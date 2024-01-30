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30 января: какие сегодня отмечают праздники, все о традициях и запретах этого дня

30 января: какие сегодня отмечают праздники, все о традициях и запретах этого дня

Сегодня, 30 января, День специалиста военно-социального управления ВСУ. Это специальная служба, отвечающая за психологическую и социальную составляющую войска. Православные верующие чтят память Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Иоанна Златоустого (Трисвятие или Собор Трех Святителей).

Какой православный праздник отмечают 30 января

30 января в церковном календаре – день памяти Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Иоанна Златоустого (Трисвятие или Собор Трех Святителей). Положили начало его в IX веке. В то время шли горячие дискуссии о том, кто из этих трех святителей самый важный. Решили, что они равны, а потому создали праздник Трех Святителей. Первое упоминание о праздновании этого церковного праздника было в 1076 году.

Что нельзя делать 30 января

  • Нельзя злиться, ревновать, злословить.
  • Если люди поссорились, нельзя оставаться в ссоре в этот день.
  • Забронировано прясть, вязать и вышивать.

Народные приметы 30 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: под домами воют волки — к похолоданию;
  • солнце закатилось за облака — начнется буран;
  • лошадь ложится на землю — ждите снег или тепло;
  • северный ветер, но безоблачно будет сильное похолодание;
  • дерева покрылись инеем — начнется тепло;
  • зайцы приходят в сад — ждите сильных морозов.

В народе этот день называли Пасхальный. Сначала обязательно посещали церковь, молились трем святителям, а затем садились за праздничный стол всей семьей. На стол стелили новую скатерть, а на нее ставили икону.

Именины 30 января празднуют:

  • Василий,
  • Григорий,
  • Ипполит,
  • Иван,
  • Петр,
  • Федор,
  • Стефан,
  • Зенон,
  • Феофил.

Талисманом человека, рожденного 30 января является аметист. Одна из разновидностей кварца, имеющего лиловый оттенок. С давних времен люди верили, что аметист помогает избавить от зависимостей.

30 января родились:

  • 1905 год — биология, участница оппозиционного движения в Украине в послевоенный период, фактическая глава Украинской Хельсинкской группы в конце 1970-х Оксана Мешко;
  • 1930 год — украинский детский писатель Всеволод Нестайко;
  • 1956 год — украинский экономист, финансист, общественный и политический деятель, президент Ассоциации любительского футбола Украины Федор Шпиг.

Важные и памятные даты 30 января в Украине и мире:

  • 9 год до н. е. — торжественное освящение на Марсовом поле в Риме «Алтаря Мира» из белого мрамора в честь триумфа императора Августа;
  • 1018 год — в замке Ортенбург в Будышине польский князь Болеслав Храбрый заключает с императором священной римской империи Генрихом II мирное соглашение;
  • 1644 год — Охматовская битва войска Конецпольского и Вишневецкого с татарами Тугай-Бея;
  • 1648 год — Нидерландская революция: заключен Мюнстерский мирный договор, прекративший войну между Нидерландами и Испанией;
  • 1649 год — королю Англии Карлу I отрубили голову;
  • 1697 год — за одну ночь Исаак Ньютон решает задачу Иоганна Бернулли о брахистохроне — и попутно открывает вариационное исчисление;
  • 1703 год — согласно преданию, в Эдо состоялась месть сорока семи самураев — бывших вассалов клана Ако — за своего господина;
  • 1790 год — в Великобритании прошли испытания первого специально сконструированного спасательного судна, которое прослужило затем 40 лет и помогло спасти жизнь сотен людей в штормовом море;
  • 1835 год — Ричард Лоуренс покушался на президента США Эндрю Джексона;
  • 1847 год — город Ерба Буэна в Калифорнии переименован в Сан-Франциско;
  • 1853 год — в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо;
  • 1868 год — в Киеве открылась музыкальная школа (теперь — Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера);
  • 1894 год — Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, запатентовал пневматический молоток;
  • 1901 год — интронизация Шептицкого на Галицкого митрополита;
  • 1902 год — Великобритания и Япония подписали соглашение о защите взаимных интересов в Китае и Японии;
  • 1911 год — в результате извержения вулкана Таал на Филиппинах погибли более полутора тысяч человек. За 10 минут на расстоянии 10 км было уничтожено все живое;
  • 1915 год — атакуя французский порт Гавр, немецкий флот впервые использует подлодки;
  • 1918 год — Украинская Центральная Рада приняла создание добровольческой украинской армии;
  • 1930 год — запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы;
  • 1931 год — в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого кинофильма Чарли Чаплина «Огни большого города»;
  • 1932 год — в Финляндии введен в действие «сухой закон»;
  • 1933 год — приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером к власти в Германии;
  • 1941 год — британская 8-я армия победила силы Италии и заняла город Дерна в Ливии;
  • 1972 год — в североирландском Дерри британские солдаты расстреляли демонстрацию ирландских католиков, убив 14 человек; эти события названы «Кровавым воскресеньем»;
  • 1992 год — в Хельсинки Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ);
  • 2004 год — создана первая статья Википедии на украинском языке — Атом;
  • 2007 год — вышла в продажу операционная система Windows Vista;
  • 2015 год — пожар в Фундаментальной библиотеке ИНИОН.

30 января в Украине и мире отмечают:

30 января в Украине отмечают День специалиста военно-социального управления ВСУ. Профессиональный праздник, созданный после подписания соответствующего указа действующим в то время министром обороны Украины Михаилом Ежелем (3 июня 2011 года). Специалист военно-социального управления ВСУ — это относительно новая профессия, однако она имеет свою историю. Фактически со дня провозглашения независимости Украины возникла необходимость создания и вооруженных формирований. Так возникли Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Однако все это происходило на фоне сложных политических и социальных условий. Поэтому возникла необходимость в создании и специальной службы, отвечающей за психологическую и социальную составляющую.

Также 30 января Школьный день ненасилия и мира. Его празднование в 1964 году предложил испанский поэт Леренсо Видаль Видаль. Он всю свою сознательную жизнь отстаивал идею пацифизма, то есть выступал против насилия в любой его форме. Дату праздника он избрал в честь Махатмы Ганди, являвшегося самым ярким примером философии пацифизма. Он умер именно 30 января 1948 года от рук религиозных фанатиков.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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