30 января: какие сегодня отмечают праздники, все о традициях и запретах этого дня

Какой православный праздник отмечают 30 января

30 января в церковном календаре – день памяти Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Иоанна Златоустого (Трисвятие или Собор Трех Святителей). Положили начало его в IX веке. В то время шли горячие дискуссии о том, кто из этих трех святителей самый важный. Решили, что они равны, а потому создали праздник Трех Святителей. Первое упоминание о праздновании этого церковного праздника было в 1076 году.

Что нельзя делать 30 января

Нельзя злиться, ревновать, злословить.

Если люди поссорились, нельзя оставаться в ссоре в этот день.

Забронировано прясть, вязать и вышивать.

Народные приметы 30 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: под домами воют волки — к похолоданию;

солнце закатилось за облака — начнется буран;

лошадь ложится на землю — ждите снег или тепло;

северный ветер, но безоблачно будет сильное похолодание;

дерева покрылись инеем — начнется тепло;

зайцы приходят в сад — ждите сильных морозов.

В народе этот день называли Пасхальный. Сначала обязательно посещали церковь, молились трем святителям, а затем садились за праздничный стол всей семьей. На стол стелили новую скатерть, а на нее ставили икону.

Именины 30 января празднуют:

Василий,

Григорий,

Ипполит,

Иван,

Петр,

Федор,

Стефан,

Зенон,

Феофил.

Талисманом человека, рожденного 30 января является аметист. Одна из разновидностей кварца, имеющего лиловый оттенок. С давних времен люди верили, что аметист помогает избавить от зависимостей.

30 января родились:

1905 год — биология, участница оппозиционного движения в Украине в послевоенный период, фактическая глава Украинской Хельсинкской группы в конце 1970-х Оксана Мешко;

1930 год — украинский детский писатель Всеволод Нестайко;

1956 год — украинский экономист, финансист, общественный и политический деятель, президент Ассоциации любительского футбола Украины Федор Шпиг.

Важные и памятные даты 30 января в Украине и мире:

9 год до н. е. — торжественное освящение на Марсовом поле в Риме «Алтаря Мира» из белого мрамора в честь триумфа императора Августа;

1018 год — в замке Ортенбург в Будышине польский князь Болеслав Храбрый заключает с императором священной римской империи Генрихом II мирное соглашение;

1644 год — Охматовская битва войска Конецпольского и Вишневецкого с татарами Тугай-Бея;

1648 год — Нидерландская революция: заключен Мюнстерский мирный договор, прекративший войну между Нидерландами и Испанией;

1649 год — королю Англии Карлу I отрубили голову;

1697 год — за одну ночь Исаак Ньютон решает задачу Иоганна Бернулли о брахистохроне — и попутно открывает вариационное исчисление;

1703 год — согласно преданию, в Эдо состоялась месть сорока семи самураев — бывших вассалов клана Ако — за своего господина;

1790 год — в Великобритании прошли испытания первого специально сконструированного спасательного судна, которое прослужило затем 40 лет и помогло спасти жизнь сотен людей в штормовом море;

1835 год — Ричард Лоуренс покушался на президента США Эндрю Джексона;

1847 год — город Ерба Буэна в Калифорнии переименован в Сан-Франциско;

1853 год — в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо;

1868 год — в Киеве открылась музыкальная школа (теперь — Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера);

1894 год — Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, запатентовал пневматический молоток;

1901 год — интронизация Шептицкого на Галицкого митрополита;

1902 год — Великобритания и Япония подписали соглашение о защите взаимных интересов в Китае и Японии;

1911 год — в результате извержения вулкана Таал на Филиппинах погибли более полутора тысяч человек. За 10 минут на расстоянии 10 км было уничтожено все живое;

1915 год — атакуя французский порт Гавр, немецкий флот впервые использует подлодки;

1918 год — Украинская Центральная Рада приняла создание добровольческой украинской армии;

1930 год — запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы;

1931 год — в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого кинофильма Чарли Чаплина «Огни большого города»;

1932 год — в Финляндии введен в действие «сухой закон»;

1933 год — приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером к власти в Германии;

1941 год — британская 8-я армия победила силы Италии и заняла город Дерна в Ливии;

1972 год — в североирландском Дерри британские солдаты расстреляли демонстрацию ирландских католиков, убив 14 человек; эти события названы «Кровавым воскресеньем»;

1992 год — в Хельсинки Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ);

2004 год — создана первая статья Википедии на украинском языке — Атом;

2007 год — вышла в продажу операционная система Windows Vista;

2015 год — пожар в Фундаментальной библиотеке ИНИОН.

30 января в Украине и мире отмечают:

30 января в Украине отмечают День специалиста военно-социального управления ВСУ. Профессиональный праздник, созданный после подписания соответствующего указа действующим в то время министром обороны Украины Михаилом Ежелем (3 июня 2011 года). Специалист военно-социального управления ВСУ — это относительно новая профессия, однако она имеет свою историю. Фактически со дня провозглашения независимости Украины возникла необходимость создания и вооруженных формирований. Так возникли Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Однако все это происходило на фоне сложных политических и социальных условий. Поэтому возникла необходимость в создании и специальной службы, отвечающей за психологическую и социальную составляющую.

Также 30 января Школьный день ненасилия и мира. Его празднование в 1964 году предложил испанский поэт Леренсо Видаль Видаль. Он всю свою сознательную жизнь отстаивал идею пацифизма, то есть выступал против насилия в любой его форме. Дату праздника он избрал в честь Махатмы Ганди, являвшегося самым ярким примером философии пацифизма. Он умер именно 30 января 1948 года от рук религиозных фанатиков.