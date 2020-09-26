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26 сентября объявлено днем общенационального траура после гибели курсантов под Харьковом

26 сентября объявлено днем общенационального траура после гибели курсантов под Харьковом

После гибели в Харьковской области 18 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и семерых офицеров в результате крушения самолета Ан-26

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Суббота, 26 сентября, объявлено днем общенационального траура в Украине. Указ об этом сегодня подписал президент Владимир Зеленский.

Находясь на месте трагедии, Зеленский заявил: «Вся страна сегодня будет скорбеть вместе с семьями погибших. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура».

Ранее мы сообщали, что под Харьковом потерпел крушение военный самолет АН-26 с курсантами на борту. Самолет проводил учебный полет. Погибли 25 человек, еще двое – в тяжелом состоянии и сейчас находятся в реанимации.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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