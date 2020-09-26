Трагедия под Харьковом: разбился военный самолет с курсантами – 25 погибших (видео)

Под Харьковом упал военный самолет АН-26 с курсантами на борту. Самолет проводил учебный полет. Падение самолета произошло при заходе на посадку.

Как информирует Телеграм-канал «Украина сейчас», трагедия произошла вечером 25 сентября возле города Чугуево Харьковской области. Падение самолета вызвало большой пожар. Пожар тушили около часа.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, самолет вылетел из аэродрома, который находится недалеко от Чугуева, пролетел два километра и упал.

Также сообщалось, что на борту было 27 человек – 7 членов экипажа и 21 курсант. Погибли 25 человек, еще двое – в тяжелом состоянии и сейчас находятся в реанимации с ожогами тела около 90%.

По словам губернатора Харьковской области Алексея Кучера, пострадавших отправили в харьковскую больницу №4. Они спаслись благодаря тому, что вовремя спрыгнули с самолета, когда тот был на минимальном расстоянии от земли.

Также стало известно, что разбившийся самолет еще летом собирались ремонтировать – ем было уже 43 года. Ремонт должен был продлиться до 1 октября. По словам Кучера, накануне катастрофы у самолета отказал левый мотор. К совместным учениям с войсками НАТО, которые проходили на прошлой неделе, не хватало техники, и с этой целью ремонт нескольких транспортных самолетов закончили раньше установленного срока. Разбившийся под Харьковом самолет был одним из них.

По состоянию на утро 26 сентября продолжаются поиски людей, которые были в салоне самолета. По данным спасателей, под фюзеляжем нашли тело еще одного человека, поиски еще двоих пропавших продолжаются.

На месте авиакатастрофы работает специальная комиссия. Военные инженеры будут устанавливать причины крушения самолета АН-26. Как стало известно на утро, одной из возможных причин катастрофы могла стать ошибка экипажа.

На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский – сегодня он срочно выезжает в регион.

Сегодняшний день объявлен в Харьковской области днем траура по погибшим в Чугуеве.

Фото: УНИАН. Видео: UA: Перший