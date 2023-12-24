Погода в Одессе 25 декабря: холодным или теплым будет это Рождество?

Погода в Одессе: каким будет воскресенье 24 декабря По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 24 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области ночью возможен мороз, а днем воздух прогреется до плюсовой отметки. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 22 декабря: понадобятся ли зонтики В пятницу, 22 декабря, в Одессе и области будет облачно. Также синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют в течение дня небольшой дождь. На севере области к утру следует ожидать 1°С мороза. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 21 декабря В четверг, 21 декабря, в Одессе и Одесской области облачно с прояснениями. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей температуры ниже нуля завтра в городе и области не ожидается. ПОДРОБНЕЕ