Погода в Одессе 25 декабря: холодным или теплым будет это Рождество?

Завтра, в понедельник, 25 декабря 2023 года, в день, когда Украина впервые отметит Рождество по новому стилю, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области достаточно теплую погоду без существенных осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 25 декабря
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем она поднимется до 10-12°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 декабря
По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшие осадки.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой