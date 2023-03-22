22 марта в Одессе и области будут слышны взрывы

В Одесской области 22 марта будут уничтожать найденные остатки российской крылатой ракеты и боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он рассказал, что в Одесском районе нашли элемент боевой части крылатой ракеты.

«Не буду говорить, что это остаток той ракеты, которая была уничтожена накануне, потому что обнаружили этот обломок вчера – он остался после предварительных обстрелов», – пояснил спикер ОВА.

Эту часть будут уничтожать сегодня, поэтому будут слышны взрывы.

Также, по словам Братчука, сегодня же саперы в Одесской области на сегодня запланировали контролируемый подрыв 7 артиллерийских снарядов калибра 76 мм времен Второй мировой войны.

Жителей региона просят не беспокоиться, если они услышат взрывы.

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