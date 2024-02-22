22 февраля: церковный праздник, приметы и запреты

В этот день, 22 февраля по новому церковному календарю (7 марта по старому стилю) православные христиане вспоминают мучеников Апамейских – Маврикия и 70 святых. В народе его называют Маврикиев день. За что почитают святых и каковы приметы этого дня?
Кто такой мученик Маврикий
Святой мученик Маврикий и 70 воинов Апамейских пострадали за христианскую веру в IV веке.
Маврикий жил в сирийском городе Апамее. Сам он был военачальником, но тайно исповедовал христианство. Тогда правил император Галерей, и язычники донесли ему, что Маврикий – христианин. Его и его сына схватили и отвели на суд, где они отказались отречься от веры, после чего их долго пытали. Сына прямо на глазах у отца убили мечом, а самого Маврикия отвели в безлюдное место, где привязали к дереву, обмазали медом и оставили в жертву насекомым. Десять дней он терпел укусы комаров и оводов, жажду и голод. А после этого правитель приказал отрезать ему голову. Вместе с ним убили еще 70 воинов.
Маврикия и его воинов похоронили с почестями, частицы их мощей сейчас находятся на Кипре.
У кого именины 22 февраля
Именины сегодня отмечают: Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Михаил, Анфиса.
Талисманом человека, рожденного 22 февраля, является янтарь. Издавна этот камень считался мощным оберегом. Янтарь использовали как талисман против злого глаза. Также существовало поверье, что украшения с ним помогут обрести настоящую любовь.
Маврикиев день: приметы и запреты
По приметам этого дня судили, какой будет погода:
- холодно – лето будет дождливым;
- снег начал таять – к хорошему урожаю;
- день солнечный – год будет теплый;
- сухо в этот день – осень будет погожая;
- если метель или вьюга – весна затянется.
В старину верили, что в этот день начинают возвращаться скворцы, грачи и ласточки, хотя на самом деле все зависит от погоды. Но если какие-то из этих птиц вернулись – то можно ожидать раннюю весну.
Издавна наши предки верили, что сны, приснившиеся в ночь на 22 февраля, являются вещими. Но они сбудутся в течение полугода.
Что нельзя делать 22 февраля
- Не стоит начинать новых дел – не предвещает ничего хорошего;
- Не давайте обещаний, потому что не сможете их выполнить;
- Запрещено планировать далекое путешествие.
Что можно делать 22 февраля
- В день святых мучеников просят дать сил вынести все посланные жизненные испытания.
- В старину в это время начинали готовиться к полевым работам, на поля вывозили удобрения. Считается, что если сегодня посадить раннюю капусту на рассаду, то можно собрать хороший урожай.