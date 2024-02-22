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22 февраля: церковный праздник, приметы и запреты

22 февраля: церковный праздник, приметы и запреты

В этот день, 22 февраля по новому церковному календарю (7 марта по старому стилю) православные христиане вспоминают мучеников Апамейских – Маврикия и 70 святых. В народе его называют Маврикиев день. За что почитают святых и каковы приметы этого дня?

Кто такой мученик Маврикий

Святой мученик Маврикий и 70 воинов Апамейских пострадали за христианскую веру в IV веке.

Маврикий жил в сирийском городе Апамее. Сам он был военачальником, но тайно исповедовал христианство. Тогда правил император Галерей, и язычники донесли ему, что Маврикий – христианин. Его и его сына схватили и отвели на суд, где они отказались отречься от веры, после чего их долго пытали. Сына прямо на глазах у отца убили мечом, а самого Маврикия отвели в безлюдное место, где привязали к дереву, обмазали медом и оставили в жертву насекомым. Десять дней он терпел укусы комаров и оводов, жажду и голод. А после этого правитель приказал отрезать ему голову. Вместе с ним убили еще 70 воинов.

Маврикия и его воинов похоронили с почестями, частицы их мощей сейчас находятся на Кипре.

У кого именины 22 февраля

Именины сегодня отмечают: Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Михаил, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 22 февраля, является янтарь. Издавна этот камень считался мощным оберегом. Янтарь использовали как талисман против злого глаза. Также существовало поверье, что украшения с ним помогут обрести настоящую любовь.

Маврикиев день: приметы и запреты

По приметам этого дня судили, какой будет погода:

  • холодно – лето будет дождливым;
  • снег начал таять – к хорошему урожаю;
  • день солнечный – год будет теплый;
  • сухо в этот день – осень будет погожая;
  • если метель или вьюга – весна затянется.

В старину верили, что в этот день начинают возвращаться скворцы, грачи и ласточки, хотя на самом деле все зависит от погоды. Но если какие-то из этих птиц вернулись – то можно ожидать раннюю весну.

Издавна наши предки верили, что сны, приснившиеся в ночь на 22 февраля, являются вещими. Но они сбудутся в течение полугода.

Что нельзя делать 22 февраля

  • Не стоит начинать новых дел – не предвещает ничего хорошего;
  • Не давайте обещаний, потому что не сможете их выполнить;
  • Запрещено планировать далекое путешествие.

Что можно делать 22 февраля

  • В день святых мучеников просят дать сил вынести все посланные жизненные испытания.
  • В старину в это время начинали готовиться к полевым работам, на поля вывозили удобрения. Считается, что если сегодня посадить раннюю капусту на рассаду, то можно собрать хороший урожай.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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