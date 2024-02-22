22 февраля: церковный праздник, приметы и запреты

Кто такой мученик Маврикий

Святой мученик Маврикий и 70 воинов Апамейских пострадали за христианскую веру в IV веке.

Маврикий жил в сирийском городе Апамее. Сам он был военачальником, но тайно исповедовал христианство. Тогда правил император Галерей, и язычники донесли ему, что Маврикий – христианин. Его и его сына схватили и отвели на суд, где они отказались отречься от веры, после чего их долго пытали. Сына прямо на глазах у отца убили мечом, а самого Маврикия отвели в безлюдное место, где привязали к дереву, обмазали медом и оставили в жертву насекомым. Десять дней он терпел укусы комаров и оводов, жажду и голод. А после этого правитель приказал отрезать ему голову. Вместе с ним убили еще 70 воинов.

Маврикия и его воинов похоронили с почестями, частицы их мощей сейчас находятся на Кипре.

У кого именины 22 февраля

Именины сегодня отмечают: Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Михаил, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 22 февраля, является янтарь. Издавна этот камень считался мощным оберегом. Янтарь использовали как талисман против злого глаза. Также существовало поверье, что украшения с ним помогут обрести настоящую любовь.

Маврикиев день: приметы и запреты

По приметам этого дня судили, какой будет погода:

холодно – лето будет дождливым;

снег начал таять – к хорошему урожаю;

день солнечный – год будет теплый;

сухо в этот день – осень будет погожая;

если метель или вьюга – весна затянется.

В старину верили, что в этот день начинают возвращаться скворцы, грачи и ласточки, хотя на самом деле все зависит от погоды. Но если какие-то из этих птиц вернулись – то можно ожидать раннюю весну.

Издавна наши предки верили, что сны, приснившиеся в ночь на 22 февраля, являются вещими. Но они сбудутся в течение полугода.

Что нельзя делать 22 февраля

Не стоит начинать новых дел – не предвещает ничего хорошего;

Не давайте обещаний, потому что не сможете их выполнить;

Запрещено планировать далекое путешествие.

Что можно делать 22 февраля