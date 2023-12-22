22 декабря: почему в этот день нельзя ходить босиком по комнате

Какой православный праздник отмечают 22 декабря

22 декабря в церковном календаре – день памяти святой мученицы Анастасии. Девушка родилась в Риме. Тайно получила христианское образование от святого Хрисогона, ведь его мать исповедовала христианство. С детства Анастасия чтила Бога, вела благочестивую жизнь. Когда ее мать умерла, отец, бывший язычником, решил отдать дочь замуж. Однако Анастасия уже давно выбрала девство, а потому рассказала жениху о страшной болезни, помогавшей ее поддерживать чистоту.

К христианам в те времена относились плохо, их заключили в тюрьму, пытали, убивали. Поэтому Анастасия ходила тайно в тюрьму, навещала там мучеников, утешала их молитвой и помогала. Когда ее муж умер, все наследство перешло к девушке и она передала его на благоденствие. А после этого отправилась в путешествие, чтобы там помогать другим.

Что нельзя делать 22 декабря

Нельзя оскорблять животных — иначе возникнут проблемы со здоровьем.

Беременным женщинам запрещалось шить.

Нельзя ходить босиком по комнате — навлечете беду на родственника.

Народные приметы 22 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, такой будет октябрь;

на крыше дома очень много сосулек — к урожайному году;

на реке мало воды — значит, год будет неблагоприятным для рыболовства;

облака плывут против ветра — ждите снегопады в ближайшие дни.

Незамужние женщины и девушки на выданье в этот день начинали вышивать полотенца для приданого. Считалось, что они станут настоящими оберегами молодой семьи, помогут скорее родить ребенка, сохранят здоровье матери.

Именины 22 декабря празднуют:

Дмитрий,

Ираклий,

Федор,

Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 22 декабря, является альмандин. Он был известен еще с давних времен. Об альмандине вообще ходили легенды. Рассказывали, что Ной использовал этот камень, чтобы осветить внутри ковчег.

22 декабря родились:

1833 год — украинская писательница Марко Вовчок (Мария Вилинская);

1879 год — украинская драматическая актриса Анна Юрчакова;

1899 год — украинский историк эпохи Расстрелянного возрождения, архивист, писатель Николай Горбань.

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Важные и памятные даты 22 декабря в Украине и мире:

1845 год — в Филадельфии (США) впервые демонстрируют работу первого синтезатора голоса, созданного немецким изобретателем Йозефом Фабером;

1882 год — помощник американского изобретателя Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон придумывает елочную электрогирлянду и украшает ею елку у себя дома на Рождество;

1894 год — военный суд в Париже оглашает приговор по печально известному «делу Дрейфуса»;

1895 год — немецкий физик Вильгельм Рентген облучает руку своей жены «Х-лучами», получив один из первых в мире рентгеновский снимок (первый за три года до него получает украинский физик Иван Пулюй);

1917 год — глава правительства Украинской Народной Республики Владимир Винниченко подписывает распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам;

1917 год — Малый Совет Украинской Народной Республики принимает законы о Главной казне и Государственном банке Украины;

1917 год — в Харькове происходит мятеж против Украинской Народной Республики, провозглашено об установлении большевистской власти и созван III экстренный съезд советов марионеточной Донецко-Криворожской Республики;

1917 год — конгресс США вводит в стране «сухой закон»;

1918 год — в Киеве командир Осадного корпуса сечевых стрелков Евгений Коновалец издает приказ о запрещении антигосударственной агитации;

1938 год — у берегов Южной Африки была поймана первая латимерия (древнейшая из современных рыб);

1941 год — британский премьер-министр Уинстон Черчилль прибывает в Вашингтон для переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом по объединению англо-американских усилий и выработке совместной стратегии в войне против Германии и Японии;

1947 год — Учредительное собрание Италии принимает первую республиканскую конституцию;

1971 год — Генеральная Ассамблея ООН утверждает решение Совета Безопасности о назначении австрийского дипломата Курта Вальдгайма на посту Генерального секретаря ООН, на котором он пробыл два срока до 1982 года;

1972 год — в Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпускают первую продукцию;

1988 год — Южно-Африканская Республика подписывает с ООН соглашение, согласно которому обрела независимость последняя в Африке колония — Намибия;

1989 год — с согласия между руководителями Западной и Восточной Германии впервые после возведения «берлинской стены» Бранденбургские ворота открывают для свободного прохода через них граждан обоих государств;

1993 год — парламент Южно-Африканской Республики принимает временную конституцию, положившую конец политике апартеида;

1999 год — на посту премьер-министра Украины утвержден бывший глава Национального банка Виктор Ющенко.

22 декабря в Украине и мире отмечают:

22 декабря в Украине отмечают День дипломатической службы. Это профессиональный праздник дипломатов, представителей дипмиссий, посольств и консульств. Событие достаточно молодое, ведь его основал Виктор Ющенко на посту президента Украины 2005 года. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день был учрежден Генеральный секретариат международных дел (1917 года). Позже из него образовалось Министерство иностранных дел.

Также 22 декабря День энергетика в Украине. Профессиональный праздник, символически приходящийся на кратчайший день года. В экономике Украины топливно-энергетический комплекс всегда занимал почетное место. Сегодня ни одна коммерческая структура или квартина не обходится без света. И особенно украинцы это почувствовали в прошлом году, когда из-за постоянных обстрелов российскими ракетами инфраструктуры были введены графики отключения света и часто энергии не хватало даже для привычных нужд.

А еще 22 декабря жители Северного полушария отмечают День зимнего солнцестояния. 2023 этот день приходится на 22 декабря, потому что следующий 2024 год будет високосным. В этот день самая длинная ночь и самый короткий день. В астрономическом смысле планетарная ось достигает наибольшего угла наклона от Солнца. С этого дня световой день начинает постепенно увеличиваться.

22 декабря Всемирный день оргазма. Праздник был создан в честь Зимнего солнцестояния, ведь именно в этот день бывает самая длинная ночь. Эта всемирная акция призывает жителей Земли заниматься любовью и испытывать яркие оргазмы.