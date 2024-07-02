2 июля в Украине празднуют День работника налоговой службы

История праздника

Налоговая служба работает в Украине с 1990 года, но профессиональный праздник для ее сотрудников был установлен лишь в 2000-м. Раньше налоговики делили свой праздник с таможенниками и отмечали его весной, однако 25 июня 2020 года, работники каждой из служб получили собственный праздник.

Сначала праздник был установлен 30 октября, а в 2020 году вместо Дня работника налогового и таможенного дела Украины указом президента Владимира Зеленского был учрежден День налоговика Украины, который отмечается ежегодно 2 июля.

Задачи налоговой службы Украины

Главная задача государственной налоговой службы — это контроль над соблюдением налогового законодательства, правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты, государственные целевые фонды налогов и сборов.

Помимо основной функции по сбору налогов в бюджет, налоговые органы осуществляют и другую деятельность:

внесение предложений по усовершенствованию налогового законодательства;

принятие нормативно-правовых актов и рекомендаций по вопросам налогообложения;

формирование и ведение Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов;

предотвращение преступлений и других финансовых правонарушений.

Как работает налоговая служба в военное время

По данным налоговой службы Украины, бюджетные поступления в январе — июне 2024 года составляют 780,7 млрд грн. Из них — 580,6 млрд грн поступило в государственный бюджет, в местные бюджеты — 200,1 млрд гривен.

За январь — июнь 2024 года налогоплательщики Одесской области уплатили 24,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.

В частности, в государственный бюджет налогоплательщики региона с начала текущего года уплатили 13,9 млрд грн, что на 2,8 млрд грн больше чем за январь-июнь 2023 года.