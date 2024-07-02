2 липня в Україні святкують День працівника податкової служби

Історія свята

Податкова служба працює в Україні з 1990 року, але професійне свято для її співробітників було встановлене лише у 2000-му. Раніше податківці ділили своє свято з митниками і відзначали його навесні, проте 25 червня 2020 року, працівники кожної зі служб отримали власне свято.

Спочатку свято було встановлено 30 жовтня, а 2020 року замість Дня працівника податкової та митної справи України указом президента Володимира Зеленського було засновано День податківця України, який відзначають щорічно 2 липня.

Завдання податкової служби України

Головне завдання державної податкової служби – це контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів.

Крім основної функції зі збору податків до бюджету, податкові органи здійснюють й іншу діяльність:

внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

прийняття нормативно-правових актів і рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

запобігання злочинам та іншим фінансовим правопорушенням.

Як працює податкова служба у воєнний час

За даними податкової служби України, бюджетні надходження в січні – червні 2024 року становлять 780,7 млрд грн. З них – 580,6 млрд грн надійшло до державного бюджету, до місцевих бюджетів – 200,1 млрд гривень.

За січень – червень 2024 року платники податків Одеської області сплатили 24,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомляє Головне управління ДПС в Одеській області.

Зокрема, до державного бюджету платники податків регіону з початку поточного року сплатили 13,9 млрд грн, що на 2,8 млрд грн більше ніж за січень-червень 2023 року.