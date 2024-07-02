2 липня в Україні святкують День працівника податкової служби

Сьогодні, 2 липня, своє свято відзначають люди у формі, від яких багато в чому залежить фінансове благополуччя та економічний розвиток України. З працівниками податкової служби знайомий кожен підприємець і бізнес у нашій країні.
Історія свята
Податкова служба працює в Україні з 1990 року, але професійне свято для її співробітників було встановлене лише у 2000-му. Раніше податківці ділили своє свято з митниками і відзначали його навесні, проте 25 червня 2020 року, працівники кожної зі служб отримали власне свято.
Спочатку свято було встановлено 30 жовтня, а 2020 року замість Дня працівника податкової та митної справи України указом президента Володимира Зеленського було засновано День податківця України, який відзначають щорічно 2 липня.
Завдання податкової служби України
Головне завдання державної податкової служби – це контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів.
Крім основної функції зі збору податків до бюджету, податкові органи здійснюють й іншу діяльність:
- внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
- прийняття нормативно-правових актів і рекомендацій з питань оподаткування;
- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
- запобігання злочинам та іншим фінансовим правопорушенням.
Як працює податкова служба у воєнний час
За даними податкової служби України, бюджетні надходження в січні – червні 2024 року становлять 780,7 млрд грн. З них – 580,6 млрд грн надійшло до державного бюджету, до місцевих бюджетів – 200,1 млрд гривень.
За січень – червень 2024 року платники податків Одеської області сплатили 24,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомляє Головне управління ДПС в Одеській області.
Зокрема, до державного бюджету платники податків регіону з початку поточного року сплатили 13,9 млрд грн, що на 2,8 млрд грн більше ніж за січень-червень 2023 року.