19 декабря: почему сегодня нельзя выносить мусор из дома

Сегодня, 19 декабря, День адвокатуры в Украине. А в мире отмечают День вечнозеленого дерева или День поиска елки. Православные верующие чтят память преподобного Григория.
Какой православный праздник отмечают 19 декабря
19 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Григория. Родился он в городе Медиолан и служил там диаконом. Однажды увидел он отшельника, который предсказал, что Григорий станет епископом. Затем мужчина посоветовал ему отправиться в Александрию. В то время царь Эфиопии шел войной на царя Амиритского. Когда он разбил его войско, он начал насаждать на землях христианскую веру. Тогда-то Григорий занял пост епископа, чтобы обращать в веру людей.
Что нельзя делать 19 декабря
- Запрещено тяжело работать, лучше отдохнуть.
- Нельзя выносить из дома мусор, иначе с ним выкинете и свое счастье.
- Не ходите в старом оде традиции на 19 декабря.
Народные приметы 19 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: сильный ветер, осенью будет много орехов;
- если утром теплая погода, то урожай ржи будет большим;
- звездная ночь к хорошему урожаю ягод;
- на деревьях иней — к удачному году для сельскохозяйственных работ;
- снежит — в следующем году ждите большой урожай пшеницы.
Девушки в этот день пытались наряднее одеться, а если обновок было много, то переодевались в течение дня. До 1 сентября 2023 украинцы праздновали в этот день День святого Николая.
Именины 19 декабря празднуют
- Григорий,
- Илья,
- Тимофей,
- Аглая.
Талисманом человека, рожденного 19 декабря, является яшма. С особым уважением к этому камню относились в Японии. Верили, что яшма помогает остановить кровь, обостряет зрение.
19 декабря родились:
- 1848 год — Киевский и Галицкий православный митрополит в 1915-1918 годах Владимир (Священномученик; в мире — Василий Богоявленский);
- 1885 год — украинская художница и литератор Людмила Бурлюк-Кузнецова;
- 1991 год — офицер Вооруженных сил Украины. Участник войны на Донбассе, Герой Украины Василий Божок.
Важные и памятные даты 19 декабря в Украине и мире:
- 45 год до н. — в Риме вводят юлианский календарь, разработанный египетским математиком Созигеном по поручению Юлия Цезаря;
- 1 год — обрезание Господа нашего Иисуса Христа;
- 49 год — Агриппина Младшая выходит замуж за Клавдия;
- 1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года;
- 1709 год — война королевы Анны: битва при Сент-Джонсе;
- 1751 год — печатают первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданной Дэнни Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером;
- 1785 год — выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register, основанной Джоном Уолтером;
- 1801 год — астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открывает первый (самый большой) астероид Церера;
- 1801 год — после жестокого подавления 1798 года восстания в Ирландии, поднятого членами тайной революционной организации «Общество объединенных ирландцев», отменяют ирландский парламент;
- 1804 год — провозглашают независимость Гаити от Франции;
- 1880 год — издают во Львове первое число дневника «Дело», который выходил до начала Второй мировой войны;
- 1885 год — в Черновцах начинает выходить украиноязычная газета «Буковина», редактором которой стал писатель и общественный деятель Юрий Федькович;
- 1909 год — в Великобритании проводят первые выплаты пенсий;
- 1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;
- 1928 год — начинает выходить газета «Розбудова нации», орган провода украинских националистов;
- 1942 год — в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписывают Декларацию Объединенных Наций о совместной борьбе против Оси;
- 1950 год — согласно американскому плану «Троян», в этот день должна была начаться ядерная война против СССР, но во время штабных испытаний от идеи отказались из-за неготовности;
- 1954 год — в США проходит первый национальный цветной телеэфир;
- 1984 год — основывают Industrial and Commercial Bank of China, один из крупнейших банков мира;
- 1992 год — Ирак признает независимость Украины;
- 1994 год — начинает действовать НЕФТЬ, крупнейшая в мире региональная зона свободной торговли (США—Канада—Мексика);
- 1995 год — начинает работу Всемирная торговая организация;
- 1999 год — вводят безналичный евро (Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Финляндия, Франция);
- 2002 пик — появление наличного евро;
- 2007 год — Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу; болгарский, ирландский и румынский становятся официальными языками ЕС.
19 декабря в Украине и мире отмечают:
19 декабря в Украине отмечают День адвокатуры. Это ежегодный национальный профессиональный праздник, который был начат 2 декабря 2002 года по инициативе украинского президента того периода Леонида Кучмы. Дата празднования была выбрана в честь введения в действие Закона «Об адвокатуре» 1992 года. В этот день принято благодарить адвокатов за их труд, а также обращать внимание на эту профессию.
Также 19 декабря Международный день помощи бедным. Событие было начато по инициативе Организации Объединенных Наций в 1992 году, а чуть позже (2000) начали принимать ряд программ, которые помогают бороться с бедностью. К концу XX века статистика бедности подтолкнула мир к действиям, направленным на улучшение материального положения людей (тогда 25% находилось в затруднительном положении). Согласно данным 2005 года, около 2 с половиной миллиардов человек существовали на 2 доллара в сутки.
А еще 19 декабря День вечнозеленого дерева. Также можно встретить название День поиска елки. Посвящён он чествованию вечнозеленой красоты хвойных деревьев. Считается, что с этого дня начинаются поиски идеальной рождественской елки.