19 декабря: почему сегодня нельзя выносить мусор из дома

Какой православный праздник отмечают 19 декабря

19 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Григория. Родился он в городе Медиолан и служил там диаконом. Однажды увидел он отшельника, который предсказал, что Григорий станет епископом. Затем мужчина посоветовал ему отправиться в Александрию. В то время царь Эфиопии шел войной на царя Амиритского. Когда он разбил его войско, он начал насаждать на землях христианскую веру. Тогда-то Григорий занял пост епископа, чтобы обращать в веру людей.

Что нельзя делать 19 декабря

Запрещено тяжело работать, лучше отдохнуть.

Нельзя выносить из дома мусор, иначе с ним выкинете и свое счастье.

Не ходите в старом оде традиции на 19 декабря.

Народные приметы 19 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильный ветер, осенью будет много орехов;

если утром теплая погода, то урожай ржи будет большим;

звездная ночь к хорошему урожаю ягод;

на деревьях иней — к удачному году для сельскохозяйственных работ;

снежит — в следующем году ждите большой урожай пшеницы.

Девушки в этот день пытались наряднее одеться, а если обновок было много, то переодевались в течение дня. До 1 сентября 2023 украинцы праздновали в этот день День святого Николая.

Именины 19 декабря празднуют

Григорий,

Илья,

Тимофей,

Аглая.

Талисманом человека, рожденного 19 декабря, является яшма. С особым уважением к этому камню относились в Японии. Верили, что яшма помогает остановить кровь, обостряет зрение.

19 декабря родились:

1848 год — Киевский и Галицкий православный митрополит в 1915-1918 годах Владимир (Священномученик; в мире — Василий Богоявленский);

1885 год — украинская художница и литератор Людмила Бурлюк-Кузнецова;

1991 год — офицер Вооруженных сил Украины. Участник войны на Донбассе, Герой Украины Василий Божок.

Важные и памятные даты 19 декабря в Украине и мире:

45 год до н. — в Риме вводят юлианский календарь, разработанный египетским математиком Созигеном по поручению Юлия Цезаря;

1 год — обрезание Господа нашего Иисуса Христа;

49 год — Агриппина Младшая выходит замуж за Клавдия;

1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года;

1709 год — война королевы Анны: битва при Сент-Джонсе;

1751 год — печатают первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданной Дэнни Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером;

1785 год — выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register, основанной Джоном Уолтером;

1801 год — астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открывает первый (самый большой) астероид Церера;

1801 год — после жестокого подавления 1798 года восстания в Ирландии, поднятого членами тайной революционной организации «Общество объединенных ирландцев», отменяют ирландский парламент;

1804 год — провозглашают независимость Гаити от Франции;

1880 год — издают во Львове первое число дневника «Дело», который выходил до начала Второй мировой войны;

1885 год — в Черновцах начинает выходить украиноязычная газета «Буковина», редактором которой стал писатель и общественный деятель Юрий Федькович;

1909 год — в Великобритании проводят первые выплаты пенсий;

1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;

1928 год — начинает выходить газета «Розбудова нации», орган провода украинских националистов;

1942 год — в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписывают Декларацию Объединенных Наций о совместной борьбе против Оси;

1950 год — согласно американскому плану «Троян», в этот день должна была начаться ядерная война против СССР, но во время штабных испытаний от идеи отказались из-за неготовности;

1954 год — в США проходит первый национальный цветной телеэфир;

1984 год — основывают Industrial and Commercial Bank of China, один из крупнейших банков мира;

1992 год — Ирак признает независимость Украины;

1994 год — начинает действовать НЕФТЬ, крупнейшая в мире региональная зона свободной торговли (США—Канада—Мексика);

1995 год — начинает работу Всемирная торговая организация;

1999 год — вводят безналичный евро (Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Финляндия, Франция);

2002 пик — появление наличного евро;

2007 год — Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу; болгарский, ирландский и румынский становятся официальными языками ЕС.

19 декабря в Украине и мире отмечают:

19 декабря в Украине отмечают День адвокатуры. Это ежегодный национальный профессиональный праздник, который был начат 2 декабря 2002 года по инициативе украинского президента того периода Леонида Кучмы. Дата празднования была выбрана в честь введения в действие Закона «Об адвокатуре» 1992 года. В этот день принято благодарить адвокатов за их труд, а также обращать внимание на эту профессию.

Также 19 декабря Международный день помощи бедным. Событие было начато по инициативе Организации Объединенных Наций в 1992 году, а чуть позже (2000) начали принимать ряд программ, которые помогают бороться с бедностью. К концу XX века статистика бедности подтолкнула мир к действиям, направленным на улучшение материального положения людей (тогда 25% находилось в затруднительном положении). Согласно данным 2005 года, около 2 с половиной миллиардов человек существовали на 2 доллара в сутки.

А еще 19 декабря День вечнозеленого дерева. Также можно встретить название День поиска елки. Посвящён он чествованию вечнозеленой красоты хвойных деревьев. Считается, что с этого дня начинаются поиски идеальной рождественской елки.