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19 грудня: чому сьогодні не можна виносити сміття з будинку

19 грудня: чому сьогодні не можна виносити сміття з будинку

Сьогодні, 19 грудня, День адвокатури в Україні. А в світі відзначають День вічнозеленого дерева або День пошуку ялинки. Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Григорія. 

Яке православне свято відзначають 19 грудгя

19 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Григорія. Народився він у місті Медіолані та служив там дияконом. Якось побачив він відлюдника, який передбачив, що Григорій стане єпископом. Потім чоловік порадив йому відправитися до Олександрії. В ті часи цар Ефіопії йшов війною на царя Оміритського. Коли він розбив його військо, то почав насаджувати на землях християнську віру. Саме тоді Григорій обійняв пост єпископа, щоб обертати у віру людей.

Що не можна робити 19 грудня

  • Заборонено важко працювати, краще відпочити.
  • Не можна виносити з будинку сміття, інакше з ним викинете і своє щастя.
  • Не ходіть в старому оді традиції на 19 грудня.

Народні прикмети 19 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: сильний вітер, восени буде багато горіхів;
  • якщо вранці тепла погода, то урожай жита буде великим;
  • зоряна ніч до хорошого урожаю ягід;
  • на деревах іній — до вдалого року для сільськогосподарських робіт;
  • сніжить — наступного року чекайте на великий урожай пшениці.

Дівчата цього дня намагалися якомога ошатніше одягнутися, а якщо обновок було багато, то переодягалися протягом дня. До 1 вересня 2023 року українці святкували цього дня День святого Миколая.

Іменини 19 грудня святкують

  • Григорій,
  • Ілля,
  • Тимофій,
  • Аглая.

Талісманом людини, народженої 19 грудня, є яшма. З особливою повагою до цього каменю ставилися у Японії. Вірили, що яшма допомагає спинити кров, загострює зір.

19 грудня народилися:

  • 1848 рік — Київський і Галицький православний митрополит у 1915—1918 роках Володимир (Священномученик; в миру — Василь Богоявленський);
  • 1885 рік — українська художниця та літераторка Людмила Бурлюк-Кузнецова;
  • 1991 рік — офіцер Збройних сил України. Учасник війни на Донбасі, Герой України Василь Божок.

Важливі та пам’ятні дати 19 грудня в Україні та світі:

  • 45 рік до н.е. — в Римі вводять юліанського календаря, розробленого єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;
  • 1 рік — обрізання Господа нашого Ісуса Христа;
  • 49 рік — Агрипіна Молодша виходить заміж за Клавдія;
  • 1622 рік — папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;
  • 1709 рік — війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;
  • 1751 рік — друкують перший том “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел”, виданої Дені Дідро та Жаном Лероном Д’аламбером;
  • 1785 рік — виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснованої Джоном Волтером;
  • 1801 рік — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;
  • 1801 рік — після жорстокого придушення 1798 року повстання в Ірландії, піднятого членами таємної революційної організації “Товариство об’єднаних ірландців”, скасовують ірландський парламент;
  • 1804 рік — проголошують незалежність Гаїті від Франції;
  • 1880 рік — видають друком у Львові перше число щоденника “Діло”, який виходив до початку Другої світової війни;
  • 1885 рік — у Чернівцях починає виходити українськомовна газета “Буковина”, редактором якої став письменник і громадський діяч Юрій Федькович;
  • 1909 рік — у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;
  • 1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;
  • 1928 рік — починає виходити газета “Розбудова нації”, орган проводу українських націоналістів;
  • 1942 рік — у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об’єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;
  • 1950 рік — згідно з американським планом “Троян”, цього дня повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;
  • 1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;
  • 1984 рік — засновують Industrial and Commercial Bank of China, один з найбільших банків світу;
  • 1992 рік — Ірак визнає незалежність України;
  • 1994 рік — починає діяти НАФТА, найбільша в світі регіональна зона вільної торгівлі (США—Канада—Мексика);
  • 1995 рік — розпочинає роботу Світова організація торгівлі;
  • 1999 рік — запроваджують безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція);
  • 2002 пік — поява готівкового євро;
  • 2007 рік — Болгарія та Румунія приєднуються до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стають офіційними мовами ЄС.

19 грудня в Україні та світі відзначають:

19 грудня в Україні святкують День адвокатури. Це щорічне національне професійне свято, яке було започатковане 2 грудня 2002 року за ініціативи українського президента того періоду Леоніда Кучми. Дату святкування обрали на честь введення в дію Закону “Про адвокатуру” 1992 року. Цього дня заведено дякувати адвокатам за їхню працю, а також звертати увагу на цю професію.

Також 19 грудня Міжнародний день допомоги бідним. Подія була започаткована за ініціативи Організації Об’єднаних Націй 1992 року, а трішки пізніше (2000 року) почали ухвалювати низку програм, які допомагають боротися з бідністю. На кінець XX століття статистика бідності підштовхнула світ до дій, які були спрямовані на покращення матеріального стану людей (тоді 25% перебувало у скрутному становищі). Згідно з даними 2005 року близько 2 з половиною мільярди людей існували на 2 долари на добу.

А ще 19 грудня День вічнозеленого дерева. Також можна зустріти назву День пошуку ялинки. Присвячений він вшануванню вічнозеленої краси хвойних дерев. Вважається, що від цього дня починаються пошуки ідеальної різдвяної ялинки.

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