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Новости Одессы и Одесской области

18 октября одесситам в центре города предлагают провериться на инсульт и невроз

18 октября одесситам в центре города предлагают провериться на инсульт и невроз

Акция по профилактике распространенных недугов состоится с 14.00 до 16.00 в Городском саду.

Профилактические мероприятия проведут в рамках проекта “Одесса борется с инсультом”.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Горожане смогут бесплатно измерить артериальное давление. Кроме того, испытать психические возможности мозга и проверить память. А с помощью специальных тестов желающим помогут определить степень их тревожности.

На акцию пригласят медиков, с которыми можно будет проконсультироваться относительно профилактики инсульта и неврологических заболеваний.

После присутствующим представят статистику артериального давления одесситов.

Фото: пресс-служба одесского горсовета

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