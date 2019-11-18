16 днів проти насильства: як в Одесі відбуватиметься всеукраїнська акція

Міжнародна акція “16 днів проти насильства” триватиме з 18-го листопада по 11 грудня.

Акція проходить щорічно і вона ініційована Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства в 1991 році. Україна приєдналася до акції «16 днів проти насильства» в 2001 році. У ці дні прийнято проводити різні заходи, спрямовані на те, щоб ліквідувати насильство ще до його зародження.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

В Одесі вже сьогодні, 18 листопада, стартує підготовчий етап. В Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради провели круглий стіл, приурочений до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» для жителів району.

Безпосередньо кампанія розпочнеться 25 листопада. В цей день в закладах освіти відбудеться акція “День білої стрічки”. Біла стрічка символізує неприйняття домашнього насильства.

В рамках всієї кампанії будуть проводити лекції в навчальних закладах, роздавати друковану продукцію про те, як протистояти насильству. Також співробітники ювенальної превенції, правоохоронці та юристи будуть проводити зустрічі з дітьми та їх батьками, зі студентами та вихованцями центрів реабілітації.

Фото: Детектор медіа

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