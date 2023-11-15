Новости Одессы и Одесской области

15 ноября сотни одесситов проведут день без света: адреса отключений

15 ноября сотни одесситов проведут день без света: адреса отключений

В связи с плановыми работами ДТЭК в среду, 15 ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света. Энергетики обнародовали адреса и время включения.

Северный РЭС

Работы до 17.00

  • Днепровская, 1-37, 2-42,
  • Донецкая, 1-4,
  • Керченская, 8-34,
  • Леси Украинки 1-27, 2-34,
  • Ломоносова, 1-4, 13,15,16,18,
  • Ростовская, 1- 19,
  • просп. Добровольского, 1-5, 24-50,
  • М. Боровского, 1-102,
  • Вишневая, 1-43,
  • пер. Вишневый, 2-14,
  • Курская, 66 – 95,
  • просп. Добровольского, 7-35, 41-59,
  • Луцкая, 1-29, 31-57, 59-75, 85-135,
  • Рельефная, 1-35,
  • Демьянова, 1-13, 2-10,
  • Яблочная, 1- 4,
  • Ракетная, 1-9,10-18,
  • Жолио Кюри, 1-35,
  • Раздольная, 1-74,
  • Серогодского, 2, 56-62,
  • Шептицкого, 4-93,
  • Центральная, 38,
  • Победы, 1 – 45, 47 -87,
  • Симферопольская 1-24,
  • Конноармейская, 2-57,
  • Курская, 1-67,
  • Мелитопольская, 1-58,
  • Серогодского, 1-73,
  • Мелитопольская, 19/1, 21, 21/корп.2, 3, 46В, 54, 56, 58Б,
  • Мицкевича, 1-35,
  • Песочная ,1-172.

Работы до 18:00

  • Степная, 1-14,
  • пер. Песочный, 1-4,
  • Победы, 47 – 87,
  • Соляна, 1-85,
  • Центральная, 36,
  • 10-я линия на жилом массиве, 19-24,
  • К. Кузнецова, 71А – 90,
  • Леси Украинки, 86А,
  • Песочная -84,
  • Левадная, 1-16,
  • Маловского, 3-32А,
  • пер. 5-й Студенческий ,9 -12,
  • Рождественская, 7,
  • Грибоедова, 1,1а,2,
  • Грина, 2-9А,
  • Дальневосточная, 1,3,
  • Крылова, 1-6Б,
  • Училищная 24, 25, 27,
  • Соляна, 1- 85,
  • Центральная, 2-36,
  • Ломоносова 1,1а,4,
  • Грибоедова 1,1а,2,
  • Грина, 2,3,4,5,7,9,9а,
  • Дальневосточная 1,3,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й,4-й,Студенческий,
  • Дальневосточная,4,4А,
  • Гордиенко, 1-12Б,
  • И. Мазепы, 5
  • Матюшенко,2,2а,
  • С.Хорошенко, 1а,10,
  • пл. Молодежи, 2,
  • Дальневосточная, 2,2а,2б,
  • Левадная, 5,5а,7,7а,13,22а,24,26,
  • Рождественская,1,2,3,4,5,9,12,8,
  • Тепличная 3б, 4а,
  • Матросская, 2.

Работы до  23.00

  • Марсельская,32/корп.1,2,3,34,36,
  • Ак. Заболотного, 59/2, 67/2, 57, 57/1,2,59,59/1,67,67/1,
  • С. Палия, 93.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Старопортофранковская, 28, 30,
  • Мечникова, 56-74,
  • Раскидайловская, 1,
  • б-р. Французский, 14, 16,
  • Среднефонтанская, 32А,
  • Балковская, 31,
  • пер. Шампанский, 9,
  • 4-я Пригородная, 62-68, 69-95,
  • 7-я Степная 20, 20/корп.1, 22,
  • Кондренко, 69А,72, Кордонная, 22, 22Б,
  • Текстильщиков 1 – 14,
  • пер. Мостовой, 1, 2, 4,
  • Среднефонтанская, 32, 34,  53-55,
  • пр-т Гагарина, 2.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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