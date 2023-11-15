15 ноября сотни одесситов проведут день без света: адреса отключений

В связи с плановыми работами ДТЭК в среду, 15 ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света. Энергетики обнародовали адреса и время включения.
Северный РЭС
Работы до 17.00
- Днепровская, 1-37, 2-42,
- Донецкая, 1-4,
- Керченская, 8-34,
- Леси Украинки 1-27, 2-34,
- Ломоносова, 1-4, 13,15,16,18,
- Ростовская, 1- 19,
- просп. Добровольского, 1-5, 24-50,
- М. Боровского, 1-102,
- Вишневая, 1-43,
- пер. Вишневый, 2-14,
- Курская, 66 – 95,
- просп. Добровольского, 7-35, 41-59,
- Луцкая, 1-29, 31-57, 59-75, 85-135,
- Рельефная, 1-35,
- Демьянова, 1-13, 2-10,
- Яблочная, 1- 4,
- Ракетная, 1-9,10-18,
- Жолио Кюри, 1-35,
- Раздольная, 1-74,
- Серогодского, 2, 56-62,
- Шептицкого, 4-93,
- Центральная, 38,
- Победы, 1 – 45, 47 -87,
- Симферопольская 1-24,
- Конноармейская, 2-57,
- Курская, 1-67,
- Мелитопольская, 1-58,
- Серогодского, 1-73,
- Мелитопольская, 19/1, 21, 21/корп.2, 3, 46В, 54, 56, 58Б,
- Мицкевича, 1-35,
- Песочная ,1-172.
Работы до 18:00
- Степная, 1-14,
- пер. Песочный, 1-4,
- Победы, 47 – 87,
- Соляна, 1-85,
- Центральная, 36,
- 10-я линия на жилом массиве, 19-24,
- К. Кузнецова, 71А – 90,
- Леси Украинки, 86А,
- Песочная -84,
- Левадная, 1-16,
- Маловского, 3-32А,
- пер. 5-й Студенческий ,9 -12,
- Рождественская, 7,
- Грибоедова, 1,1а,2,
- Грина, 2-9А,
- Дальневосточная, 1,3,
- Крылова, 1-6Б,
- Училищная 24, 25, 27,
- Соляна, 1- 85,
- Центральная, 2-36,
- Ломоносова 1,1а,4,
- Грибоедова 1,1а,2,
- Грина, 2,3,4,5,7,9,9а,
- Дальневосточная 1,3,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й,4-й,Студенческий,
- Дальневосточная,4,4А,
- Гордиенко, 1-12Б,
- И. Мазепы, 5
- Матюшенко,2,2а,
- С.Хорошенко, 1а,10,
- пл. Молодежи, 2,
- Дальневосточная, 2,2а,2б,
- Левадная, 5,5а,7,7а,13,22а,24,26,
- Рождественская,1,2,3,4,5,9,12,8,
- Тепличная 3б, 4а,
- Матросская, 2.
Работы до 23.00
- Марсельская,32/корп.1,2,3,34,36,
- Ак. Заболотного, 59/2, 67/2, 57, 57/1,2,59,59/1,67,67/1,
- С. Палия, 93.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Старопортофранковская, 28, 30,
- Мечникова, 56-74,
- Раскидайловская, 1,
- б-р. Французский, 14, 16,
- Среднефонтанская, 32А,
- Балковская, 31,
- пер. Шампанский, 9,
- 4-я Пригородная, 62-68, 69-95,
- 7-я Степная 20, 20/корп.1, 22,
- Кондренко, 69А,72, Кордонная, 22, 22Б,
- Текстильщиков 1 – 14,
- пер. Мостовой, 1, 2, 4,
- Среднефонтанская, 32, 34, 53-55,
- пр-т Гагарина, 2.