Новини Одеси та Одеської області

15 листопада сотні одеситів проведуть день без світла: адреси відключень

15 листопада сотні одеситів проведуть день без світла: адреси відключень

У зв’язку із плановими роботами ДТЕК у середу, 15 листопада, на деяких вулицях Одеси не буде світла. Енергетики оприлюднили адреси та час включення.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Дніпровська, 1-37, 2-42,
  • Донецька, 1-4,
  • Керченська, 8-34,
  • Лесі Українки 1-27, 2- 34,
  • Ломоносова, 1-4, 13,15,16,18,
  • Ростовська, 1-19,
  • просп. Добровольського, 1-5, 24-50,
  • М. Боровського, 1-102,
  • Вишнева, 1- 43,
  • пров. Вишневий, 2-14,
  • Курська, 66 – 95,
  • просп. Добровольського,7-35, 41-59,
  • Луцька,1-29, 31-57, 59-75, 85-135,
  • Рельєфна, 1-35,
  • Дем’янова, 1-13, 2-10,
  • Яблучна, 1-4,
  • Ракетна, 1-9,10 -18,
  • Жоліо Кюрі, 1-35,
  • Роздольна, 1-74,
  • Серогодського, 2, 56-62,
  • Шептицького, 4-93,
  • Центральна, 38,
  • Перемоги, 1 – 45, 47-87,
  • Сімферопольська 1 – 24,
  • Кінноармійська, 2-57,
  • Курська, 1-67,
  • Мелітопольська, 1 – 58,
  • Серогодського, 1-73,
  • Мелітопольська, 19/1, 21, 21/корп.2, 3, 46В, 54, 56, 58Б,
  • Міцкевича, 1-35,
  • Пісочна ,1-172.

Роботи до 18.00

  • Степова, 1 -14,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • Перемоги, 47 – 87,
  • Соляна, 1-85,
  • Центральна, 36,
  • 10-а лінія на житловому масиві, 19-24,
  • К. Кузнєцова, 71А – 90,
  • Лесі Українки, 86А,
  • Пісочна, 10-84,
  • Левадна, 1-16,
  • Маловського, 3-32А,
  • пров. 5-й Студентський ,9 -12,
  • Різдвяна, 7,
  • Грибоєдова, 1,1а,2,
  • Гріна, 2-9А,
  • Далекосхідна, 1,3,
  • Крилова, 1- 6Б,
  • Училищна 24, 25, 27,
  • Соляна, 1-85,
  • Центральна, 2-36,
  • Ломоносова 1,1а,4,
  • Грибоєдова 1,1а,2,
  • Гріна, 2,3,4,5,7,9,9а,
  • Далекосхідна 1,3,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й ,4-й, Студентський,
  • Далекосхідна, 4,4А,
  • Гордієнка, 1- 12Б,
  • І. Мазепи, 5
  • Матюшенка, 2,2а,
  • С.Хорошенка,1а,10,
  • пл. Молоді, 2,
  • Далекосхідна, 2,2а,2б,
  • Левадна, 5,5а,7,7а,13,22а,24,26,
  • Різдвяна,1,2,3,4,5,9,12,8,
  • Теплична3б,4а,
  • Матроська, 2.

Роботи до  23.00

  • Марсельська,32/корп.1,2,3,34,36,
  • Ак. Заболотного, 59/2, 67/2, 57, 57/1,2,59,59/1,67,67/1,
  • С. Палія, 93.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Старопортофранківська, 28, 30,
  • Мечникова, 56 -74,
  • Розкидайлівська, 1,
  • б-р. Французький, 14, 16,
  • Середньофонтанська, 32А,
  • Балківська, 31,
  • пров. Шампанський, 9,
  • 4-а Приміська, 62-68, 69-95,
  • 7-а Степова 20, 20/корп.1, 22 ,
  • Кондренко, 69А,72,
  • Кордонна, 22, 22Б ,
  • Текстильників 1 – 14,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 4,
  • Середньофонтанська, 32, 34,  53-55,
  • пр-т Гагаріна, 2.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати