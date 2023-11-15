15 листопада сотні одеситів проведуть день без світла: адреси відключень

У зв’язку із плановими роботами ДТЕК у середу, 15 листопада, на деяких вулицях Одеси не буде світла. Енергетики оприлюднили адреси та час включення.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00
- Дніпровська, 1-37, 2-42,
- Донецька, 1-4,
- Керченська, 8-34,
- Лесі Українки 1-27, 2- 34,
- Ломоносова, 1-4, 13,15,16,18,
- Ростовська, 1-19,
- просп. Добровольського, 1-5, 24-50,
- М. Боровського, 1-102,
- Вишнева, 1- 43,
- пров. Вишневий, 2-14,
- Курська, 66 – 95,
- просп. Добровольського,7-35, 41-59,
- Луцька,1-29, 31-57, 59-75, 85-135,
- Рельєфна, 1-35,
- Дем’янова, 1-13, 2-10,
- Яблучна, 1-4,
- Ракетна, 1-9,10 -18,
- Жоліо Кюрі, 1-35,
- Роздольна, 1-74,
- Серогодського, 2, 56-62,
- Шептицького, 4-93,
- Центральна, 38,
- Перемоги, 1 – 45, 47-87,
- Сімферопольська 1 – 24,
- Кінноармійська, 2-57,
- Курська, 1-67,
- Мелітопольська, 1 – 58,
- Серогодського, 1-73,
- Мелітопольська, 19/1, 21, 21/корп.2, 3, 46В, 54, 56, 58Б,
- Міцкевича, 1-35,
- Пісочна ,1-172.
Роботи до 18.00
- Степова, 1 -14,
- пров. Пісочний, 1-4,
- Перемоги, 47 – 87,
- Соляна, 1-85,
- Центральна, 36,
- 10-а лінія на житловому масиві, 19-24,
- К. Кузнєцова, 71А – 90,
- Лесі Українки, 86А,
- Пісочна, 10-84,
- Левадна, 1-16,
- Маловського, 3-32А,
- пров. 5-й Студентський ,9 -12,
- Різдвяна, 7,
- Грибоєдова, 1,1а,2,
- Гріна, 2-9А,
- Далекосхідна, 1,3,
- Крилова, 1- 6Б,
- Училищна 24, 25, 27,
- Соляна, 1-85,
- Центральна, 2-36,
- Ломоносова 1,1а,4,
- Грибоєдова 1,1а,2,
- Гріна, 2,3,4,5,7,9,9а,
- Далекосхідна 1,3,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й ,4-й, Студентський,
- Далекосхідна, 4,4А,
- Гордієнка, 1- 12Б,
- І. Мазепи, 5
- Матюшенка, 2,2а,
- С.Хорошенка,1а,10,
- пл. Молоді, 2,
- Далекосхідна, 2,2а,2б,
- Левадна, 5,5а,7,7а,13,22а,24,26,
- Різдвяна,1,2,3,4,5,9,12,8,
- Теплична3б,4а,
- Матроська, 2.
Роботи до 23.00
- Марсельська,32/корп.1,2,3,34,36,
- Ак. Заболотного, 59/2, 67/2, 57, 57/1,2,59,59/1,67,67/1,
- С. Палія, 93.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Старопортофранківська, 28, 30,
- Мечникова, 56 -74,
- Розкидайлівська, 1,
- б-р. Французький, 14, 16,
- Середньофонтанська, 32А,
- Балківська, 31,
- пров. Шампанський, 9,
- 4-а Приміська, 62-68, 69-95,
- 7-а Степова 20, 20/корп.1, 22 ,
- Кондренко, 69А,72,
- Кордонна, 22, 22Б ,
- Текстильників 1 – 14,
- пров. Мостовий, 1, 2, 4,
- Середньофонтанська, 32, 34, 53-55,
- пр-т Гагаріна, 2.