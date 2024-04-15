Новости Одессы и Одесской области

15 апреля без света останутся 20 улиц Одессы: адреса и продолжительность ремонта

15 апреля без света останутся 20 улиц Одессы: адреса и продолжительность ремонта

В понедельник, 15 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы до вечера останутся без электроэнергии. Всего по городу планируется отключение абонентов на 20 улицах.

Центральный РЭС

Работы до 19:00

  • Лейтенанта Шмидта, 16-25,
  • Пантелеймоновская, 50-54, 15, 15А, 60,
  • Пушкинская, 75,77,79,81,83,
  • бульв. Итальянский, 6, 8,

Северный РЭС

Работы до 18:00

  • Балтская дорога, 28,
  • 2-я Пересыпская, 3-30,
  • 4-я Пересыпская, 1-28,
  • 5-я Пересыпская, 4-35,
  • 9-я Пересыпская, 3-14.

Южный РЭС

Работы до 18:00

  • Амундсена, 1 — 8,
  • Дача Ковалевского, 1 — 7, 142,
  • 9 Линия, 1,
  • Золотой Берег, 1 — 37,
  • Леваневского, 3-11,
  • Семена Яхненко, 1, 2 (все корп),
  • Фонтанская дорога, 114, 165, 118, 173,
  • пер. 2-й Мичманский, 2,
  • пер. Амбулаторный, 2-17,
  • переулок Байдукова, 1-7,
  • переулок Белякова, 1-10,
  • переулок Всеволода Змиенко, 1-7,
  • переулок Узкий, 1-14,
  • переулок Леваневского, 1-11,
  • переулок Фестивальный, 1-4,
  • Рыбальская Балка, 3.
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