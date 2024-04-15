15 апреля без света останутся 20 улиц Одессы: адреса и продолжительность ремонта

В понедельник, 15 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы до вечера останутся без электроэнергии. Всего по городу планируется отключение абонентов на 20 улицах.
Центральный РЭС
Работы до 19:00
- Лейтенанта Шмидта, 16-25,
- Пантелеймоновская, 50-54, 15, 15А, 60,
- Пушкинская, 75,77,79,81,83,
- бульв. Итальянский, 6, 8,
Северный РЭС
Работы до 18:00
- Балтская дорога, 28,
- 2-я Пересыпская, 3-30,
- 4-я Пересыпская, 1-28,
- 5-я Пересыпская, 4-35,
- 9-я Пересыпская, 3-14.
Южный РЭС
Работы до 18:00
- Амундсена, 1 — 8,
- Дача Ковалевского, 1 — 7, 142,
- 9 Линия, 1,
- Золотой Берег, 1 — 37,
- Леваневского, 3-11,
- Семена Яхненко, 1, 2 (все корп),
- Фонтанская дорога, 114, 165, 118, 173,
- пер. 2-й Мичманский, 2,
- пер. Амбулаторный, 2-17,
- переулок Байдукова, 1-7,
- переулок Белякова, 1-10,
- переулок Всеволода Змиенко, 1-7,
- переулок Узкий, 1-14,
- переулок Леваневского, 1-11,
- переулок Фестивальный, 1-4,
- Рыбальская Балка, 3.