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15 квітня без світла залишаться 20 вулиць Одеси: адреси та тривалість ремонту

15 квітня без світла залишаться 20 вулиць Одеси: адреси та тривалість ремонту

У понеділок, 15 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити до вечора залишаться без електроенергії. Загалом по місту планується відключення абонентів на 20 вулицях.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00

  • Лейтенанта Шмідта, 16-25,
  • Пантелеймонівська, 50-54, 15, 15А, 60,
  • Пушкінська, 75,77,79,81,83,
  • бульв. Італійський, 6, 8.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00

  • Балтська дорога, 28,
  • 2-а Пересипська, 3-30,
  • 4-а Пересипська, 1-28,
  • 5-а Пересипська, 4-35,
  • 9-а Пересипська, 3-14.

Південний РЕМ

Роботи до 18:00

  • Амундсена, 1 – 8,
  • Дача Ковалевського, 1 – 7, 142,
  • 9 Лінія, 1,
  • Золотий Берег, 1 – 37,
  • Леваневського, 3-11,
  • Семена Яхненка, 1, 2 (всі корп),
  • Фонтанська дорога, 114, 165, 118, 173,
  • пров. 2-й Мічманський, 2,
  • пров. Амбулаторний, 2-17,
  • пров. Байдукова, 1-7,
  • пров. Білякова, 1-10,
  • пров. Всеволода Змієнка, 1-7,
  • пров. Вузький, 1-14,
  • пров. Леваневського, 1-11,
  • пров. Фестивальний, 1-4,
  • Рибальська Балка, 3.
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