15 квітня без світла залишаться 20 вулиць Одеси: адреси та тривалість ремонту

У понеділок, 15 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити до вечора залишаться без електроенергії. Загалом по місту планується відключення абонентів на 20 вулицях.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00
- Лейтенанта Шмідта, 16-25,
- Пантелеймонівська, 50-54, 15, 15А, 60,
- Пушкінська, 75,77,79,81,83,
- бульв. Італійський, 6, 8.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00
- Балтська дорога, 28,
- 2-а Пересипська, 3-30,
- 4-а Пересипська, 1-28,
- 5-а Пересипська, 4-35,
- 9-а Пересипська, 3-14.
Південний РЕМ
Роботи до 18:00
- Амундсена, 1 – 8,
- Дача Ковалевського, 1 – 7, 142,
- 9 Лінія, 1,
- Золотий Берег, 1 – 37,
- Леваневського, 3-11,
- Семена Яхненка, 1, 2 (всі корп),
- Фонтанська дорога, 114, 165, 118, 173,
- пров. 2-й Мічманський, 2,
- пров. Амбулаторний, 2-17,
- пров. Байдукова, 1-7,
- пров. Білякова, 1-10,
- пров. Всеволода Змієнка, 1-7,
- пров. Вузький, 1-14,
- пров. Леваневського, 1-11,
- пров. Фестивальний, 1-4,
- Рибальська Балка, 3.