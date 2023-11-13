14 ноября часть одного из районов Одессы и пригород останутся без воды

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
14 ноября 2023 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ж/м Новая Слободка,
- Хуторская,
- Агрономическая,
- Котляревского,
- с. Усатово,
- с. Нерубайское.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).