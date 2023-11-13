14 ноября часть одного из районов Одессы и пригород останутся без воды

На фронте погибли четверо защитников из Одесской области Одесская область прощается с павшими на поле боя Героями. О гибели земляков сообщили в Сафьяновской и Килийской громадах. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе снова господствует сильный ветер – последствия (фоторепортаж) Как и прогнозировали синоптики, сегодняшний воскресный день, 12 ноября 2023 года, оказался в Одессе штормовым: сейчас в городе довольно ветрено. И уже имеются последствия в виде традиционного деревопада. ПОДРОБНЕЕ