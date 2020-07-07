13-й, счастливый: в Одессе стартовал театральный фестиваль Молоко

6 июля в Одессе стартовал театральный фестиваль “Молоко”. 13-й раз фестиваль проходит в Одесском культурном центре, несмотря, на все наши реалии. Конечно, не в том масштабе, как в прошлом году, когда было показано более 40 спектаклей; конечно, не с таким наплывом зрителей; конечно, с измерениями температуры, залом, обмотанным заградительными лентами и не театральными масками.

Но за то, что Михаил Журавель, художественный руководитель и создатель Молока, не опустил рук и не перенес событие на следующий год, его уже хочется наградить овациями:

– Мы то знали (что все состоится), но если завтра Кабинет министров скажет “Стоп!”, то мы остановимся. Если бы вы знали, сколько мы выплакали с театрами, которые не смогли приехать. Например, за Ровенский театр кукол мы дрались до последнего момента. Но, увы, ситуация в их области такова, что выехать они не смогли. Львов просел, Ужгород, Будапешт, Грузия…

Второй год Молоко проходит на два города – Одессу и Николаев. Николаевская часть состоялась с 3 по 5 июля. Одесская продлится до 8 июля. В программе – театры из Полтавы, Киева, Николаева и Одессы. Всего, гости одесской части увидят пять спектаклей. Четыре из которых – конкурсные. Ведь фестиваль, это прежде всего открытия.

Одна из наших миссий, говорит Михаил Журавль привозить в Одессу театры, которые никогда не гастролировали в нашем городе. Представляете, мы привозили театры, которые за восемьдесят лет своего существования никогда не были в Одессе!

В разные годы это были Ровенский драмтеатр, Театр 19 из Харькова, ProEnglish Theatre из Киева и другие. В этом году – Полтавский академический театр имени Гоголя и театр теней Данко из Киева.

Через два года фестивалю исполнится пятнадцать и Михаил планирует “разрастись” на три города – Одессу, Николаев и Херсон. С этими городами у Молока особые отношения. В этом году у николаевцев четыре спектакля, один из которых – open air Лавка в Одессе. Еще два спектакля – премьеры, подготовленные специально для фестиваля.

Николаев мне вернул веру в людей, как бы банально это не звучало. А еще у меня есть шутка. Я всегда хотел, чтобы у меня было две головы и четыре руки, чтобы больше сделать. Так вот, Николаев – моя вторая голова. Мне очень нравится их дрмтеатр. Он построен 120 лет назад, там есть малая сцена а еще у них есть прекрасный дворик со столиками и лавочками, там идут спектакли.

Конечно, планы на будущее, это прекрасно. Но жизнь показывает, что надо жить днем сегодняшним. Постарайтесь найти время, чтобы попасть на два оставшихся фестивальных дня. Билеты можно купить непосредственно перед спектаклями в Одесском культурном центре на Стуса 2Б.

Фото Юлии Сущенко