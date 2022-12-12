12 декабря в Одессе не работает общественный электротранспорт

Понедельник, 12 декабря, одесситы вынуждены провести без трамваев и троллейбусов. Лимиты мощности, выделенные городу, не позволяют вывести электротранспорт на маршруты.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Ситуация со снабжением Одессы электроэнергией сильно осложнилась после того, как утром 10 декабря государство-террорист россия ударила беспилотниками-камикадзе по энергетическим объектам в Одесской области.

В результате город и область остались без света. Но если ситуация с поставками электроэнергии населению понемногу улучшается, то городской электротранспорт пока вынужден отстаиваться в депо.

Напомним, что ранним утром 10 декабря враг атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области, включая Одессу, пропал свет.

При этом власти отмечали, что для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно.