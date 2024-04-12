Новости Одессы и Одесской области

12 апреля без света остались сотни одесситов: адреса плановых отключений

12 апреля без света остались сотни одесситов: адреса плановых отключений

В пятницу, 12 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Вице-Адмирала Азарова, 6-Б,
  • Затишная (Уютная), 2, 4, 5, 6, 8,
  • Аэродромная, 23,
  • Малишевского (Гастело), 90,
  • Центральный Аэропорт, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25,
  • Отрадная, 2, 4, 4/2.

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • Озерная, 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 46/47, 58,
  • пер. 1-й Сиреневый, 55,
  • пер. Дружный 1, 2а, 4, 12, 29б, 34, 36, 57, 13, 29а, проезд Сиреневый, 31б, 56, Ак. Вавилова, 1б, 42/1, Офицерская, 3, Отважных, 20, 22, 26, 28, Аграрная, Весенняя, Вирского, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, Дениса Максишко (Марии Демченко), Николая Огренича, 1/1а,1/3а, 6а, 6б, Яблоневая, Марии Демченко 3-я линия, пер. 2-й Марии Демченко, Таирова, Эстонская, Мичурина, Омская, Просвещения, Студена, Танфильева,11, Ямская, пер. Каспийский, 1, 3, 9, Ралли (Ляпидевского), Фонтанская дорога, 141,141а, переулок Ванный.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua