12 апреля без света остались сотни одесситов: адреса плановых отключений

В пятницу, 12 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Вице-Адмирала Азарова, 6-Б,
- Затишная (Уютная), 2, 4, 5, 6, 8,
- Аэродромная, 23,
- Малишевского (Гастело), 90,
- Центральный Аэропорт, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25,
- Отрадная, 2, 4, 4/2.
Южный РЭС
Работы до 18.00
- Озерная, 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 46/47, 58,
- пер. 1-й Сиреневый, 55,
- пер. Дружный 1, 2а, 4, 12, 29б, 34, 36, 57, 13, 29а, проезд Сиреневый, 31б, 56, Ак. Вавилова, 1б, 42/1, Офицерская, 3, Отважных, 20, 22, 26, 28, Аграрная, Весенняя, Вирского, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, Дениса Максишко (Марии Демченко), Николая Огренича, 1/1а,1/3а, 6а, 6б, Яблоневая, Марии Демченко 3-я линия, пер. 2-й Марии Демченко, Таирова, Эстонская, Мичурина, Омская, Просвещения, Студена, Танфильева,11, Ямская, пер. Каспийский, 1, 3, 9, Ралли (Ляпидевского), Фонтанская дорога, 141,141а, переулок Ванный.