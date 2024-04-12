Новини Одеси та Одеської області

12 квітня без світла залишилися сотні одеситів: адреси планових відключень

12 квітня без світла залишилися сотні одеситів: адреси планових відключень

У п’ятницю, 12 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Віце-Адмірала Азарова, 6-Б,
  • Затишна (Уютна), 2, 4, 5, 6, 8,
  • Аеродромна, 23,
  • Малішевського (Гастело), 90,
  • Центральний Аеропорт, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25,
  • Відрадна, 2, 4, 4/2.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Озерна, 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 46/47, 58,
  • пров. 1-й Бузковий, 55,
  • пров. Дружний 1, 2а, 4, 12, 29б, 34, 36, 57, 13, 29а,
  • проїзд Бузковий, 31б, 56,
  • Ак. Вавилова, 1б, 42/1,
  • Офіцерська, 3,
  • Відважних, 20, 22, 26, 28,
  • Аграрна,
  • Весняна,
  • Вірського, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22,
  • Дениса Максишка (Марії Демченко),  Миколи Огренича, 1/1а,1/3а, 6а, 6б,
  • Яблунева,
  • Марії Демченко 3-я лінія,
  • пров. 2-й Марії Демченко,
  • Таїрова, Естонська,
  • Мічуріна,
  •  Омська,
  • Просвіти,
  • Студена,
  • Танфільєва,11,
  •  Ямська,
  • пров. Каспійський, 1, 3, 9,
  • Раллі (Ляпідєвського),
  • Фонтанська дорога, 141,141а,
  • пров. Ванний.
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