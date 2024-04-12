12 квітня без світла залишилися сотні одеситів: адреси планових відключень

У п’ятницю, 12 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Віце-Адмірала Азарова, 6-Б,
- Затишна (Уютна), 2, 4, 5, 6, 8,
- Аеродромна, 23,
- Малішевського (Гастело), 90,
- Центральний Аеропорт, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25,
- Відрадна, 2, 4, 4/2.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00
- Озерна, 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 46/47, 58,
- пров. 1-й Бузковий, 55,
- пров. Дружний 1, 2а, 4, 12, 29б, 34, 36, 57, 13, 29а,
- проїзд Бузковий, 31б, 56,
- Ак. Вавилова, 1б, 42/1,
- Офіцерська, 3,
- Відважних, 20, 22, 26, 28,
- Аграрна,
- Весняна,
- Вірського, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22,
- Дениса Максишка (Марії Демченко), Миколи Огренича, 1/1а,1/3а, 6а, 6б,
- Яблунева,
- Марії Демченко 3-я лінія,
- пров. 2-й Марії Демченко,
- Таїрова, Естонська,
- Мічуріна,
- Омська,
- Просвіти,
- Студена,
- Танфільєва,11,
- Ямська,
- пров. Каспійський, 1, 3, 9,
- Раллі (Ляпідєвського),
- Фонтанська дорога, 141,141а,
- пров. Ванний.