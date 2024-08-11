11 августа: сегодня День строителя и День ветеринара в Украине

«Одесская жизнь» рассказывает, какие праздники отмечают сегодня, 11 августа 2024 года, в Украине и мире. Также вы узнаете, каким был этот день в истории и кто из известных людей сегодня родился.
День строителя
11 августа в Украине отмечается День работников строительной отрасли, также известный как День строителя. Этот праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье августа и его празднуют все, кто связан со строительной индустрией, включая инженеров, прорабов, ремонтных работников и специалистов по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства. Начало традиции было положено еще в 1956 году. После распада Советского Союза этот праздник продолжил свое существование в независимой Украине благодаря указу президента, подписанному 22 июля 1993 года.
День ветеринара
В этот же день, 11 августа, в Украине отмечают День работников ветеринарной медицины. Этот профессиональный праздник также выпадает на второе воскресенье августа, и был официально установлен указом президента Украины Леонида Кучмы 1 ноября 2001 года. Цель этого праздника – признание важного вклада работников ветеринарной отрасли в обеспечение здоровья животных, эпизоотической безопасности, качества продуктов животноводства и охраны окружающей среды.
День кинетического песка
Кроме того, 11 августа отмечают необычный праздник – День кинетического песка. Этот праздник был начат компанией Spin Master, специализирующейся на производстве детских игрушек. Цель этого дня – привлечь внимание к безопасной и интересной альтернативе обычному песку. Кинетический песок – это уникальный материал, состоящий из кварцевого песка и особого полимера, который не липнет в руки, не рассыпается и позволяет лепить различные фигуры. Он также гипоаллергенен и абсолютно безопасен для детей.
События, произошедшие 11 августа в Украине и мире
- 1707 год ознаменовался подписанием «Вечного альянса» между Королевством Пруссия и Шведской империей, предусматривавшим взаимную военную поддержку в случае нападения третьей стороны.
- В 1866 году в Соединенных Штатах Америки открылась первая в мире площадка для катания на роликовых коньках, начав новый вид активного отдыха.
- 1877 год стал знаковым для астрономии, когда американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса, которого назвали Деймос.
- В 1906 году в Великобритании Юджин Ласт получил патент на технологию звукового кино, что стало большим шагом в развитии кинематографа.
- В 1926 году компания «Kodak» объявила о начале работы над созданием цветной кинопленки, что существенно изменило мир кинематографии.
- 2003 год стал важным для Украины, когда украинские войска приступили к выполнению миротворческой миссии в Ираке.
- В 2011 году был создан институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, а Юрий Павленко назначен на должность Уполномоченного.
- 2016 год ознаменовался закрытым заседанием Совета Безопасности ООН, в ходе которого были обсуждены вооруженные провокации российских спецслужб в Крыму, и подтверждена поддержка территориальной целостности Украины.
Известные личности, родившиеся 11 августа
- 1340 год — Феофан Грек, выдающийся живописец, работавший в Византии и на Руси, оставивший значительный вклад в мировое искусство.
- 1795 год — Иван Спасский, известный доктор медицины, происходивший из Харькова и внесший большой вклад в развитие медицинской науки.
- 1889 год — Александр Шульгин, украинский общественно-политический деятель, дипломат и министр внешних дел Украинской Народной Республики.
- 1894 год — Петр Сова, археолог, исследовавший полеолитические и средневековые памятники на территории Закарпатья.
- 1894 год — Вера Белецкая, украинская фольклористка и этнограф, которая собирала и изучала народные традиции.
- 1950 год — Стив Возняк, пионер компьютерных технологий, который вместе со Стивом Джобсом создал одни из первых персональных компьютеров Apple I и Apple II, став соучредителем компании Apple.
- 1960 год — Игорь Бискуп, известный украинский футболист, вошедший в историю как второй старейший игрок высшей лиги чемпионата Украины.
- 1965 год — Виола Дэвис, американская актриса, получившая многочисленные престижные награды, включая премии «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и БАФТА.
- 1970 год — Энди Белл, британский музыкант и вокалист известного синтипоп-дуэта Erasure, оставившего свой след в музыкальном мире.