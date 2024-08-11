11 серпня: сьогодні День будівельника та День ветеринара в Україні

“Одеське Життя” розповідає, які свята відзначають сьогодні, 11 серпня 2024 року, в Україні та світі. Також ві дізнаєтесь про те, яким був цей день в історії і хто з відомих людей сьогодні народився.
День будівельника
11 серпня в Україні відзначається День працівників будівельної галузі, також відомий як День будівельника. Це свято відзначається щорічно у другу неділю серпня, і його святкують усі, хто пов’язаний із будівельною індустрією, включаючи інженерів, виконробів, ремонтних працівників та спеціалістів з обслуговування житлово-комунального господарства. Початок традиції було покладено ще у 1956 році. Після розпаду Радянського Союзу це свято продовжило своє існування в незалежній Україні, завдяки указу президента, підписаному 22 липня 1993 року.
День ветеринара
Того ж дня, 11 серпня, в Україні відзначають День працівників ветеринарної медицини. Це професійне свято також припадає на другу неділю серпня, і було офіційно встановлено указом президента України Леоніда Кучми 1 листопада 2001 року. Метою цього свята є визнання важливого внеску працівників ветеринарної галузі у забезпечення здоров’я тварин, епізоотичної безпеки, якості продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища.
День кінетичного піску
Крім того, 11 серпня відзначають незвичне свято — День кінетичного піску. Це свято було започатковане компанією Spin Master, яка спеціалізується на виробництві дитячих іграшок. Мета цього дня — привернути увагу до безпечної та цікавої альтернативи звичайному піску. Кінетичний пісок — це унікальний матеріал, який складається з кварцового піску та особливого полімеру, що не липне до рук, не розсипається та дозволяє ліпити різноманітні фігури. Він також є гіпоалергенним і абсолютно безпечним для дітей.
Події, що відбулися 11 серпня в Україні та світі
- 1707 рік ознаменувався підписанням “Вічного альянсу” між Королівством Пруссія та Шведською імперією, що передбачав взаємну військову підтримку у разі нападу третьої сторони.
- У 1866 році в Сполучених Штатах Америки відкрився перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах, започаткувавши новий вид активного відпочинку.
- 1877 рік став знаковим для астрономії, коли американський астроном Асаф Голл відкрив супутник Марса, якого назвали Деймос.
- У 1906 році у Великій Британії Юджин Ласт отримав патент на технологію звукового кіно, що стало великим кроком у розвитку кінематографу.
- У 1926 році компанія “Kodak” оголосила про початок роботи над створенням кольорової кіноплівки, що суттєво змінило світ кінематографії.
- 2003 рік став важливим для України, коли українські війська розпочали виконання миротворчої місії в Іраку.
- У 2011 році було створено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, а Юрія Павленка призначено на посаду Уповноваженого.
- 2016 рік ознаменувався закритим засіданням Ради Безпеки ООН, під час якого було обговорено збройні провокації російських спецслужб у Криму, і підтверджено підтримку територіальної цілісності України.
Відомі особистості, які народилися 11 серпня
- 1340 рік — Феофан Грек, видатний живописець, що працював у Візантії та на Русі, і залишив значний внесок у світове мистецтво.
- 1795 рік — Іван Спаський, знаний доктор медицини, який походив з Харкова і зробив великий внесок у розвиток медичної науки.
- 1889 рік — Олександр Шульгин, український громадсько-політичний діяч, дипломат, та міністр зовнішніх справ Української Народної Республіки.
- 1894 рік — Петро Сова, археолог, що досліджував полеолітичні та середньовічні пам’ятки на території Закарпаття.
- 1894 рік — Віра Білецька, українська фольклористка та етнограф, яка збирала та вивчала народні традиції.
- 1950 рік — Стів Возняк, піонер комп’ютерних технологій, який разом зі Стівом Джобсом створив одні з перших персональних комп’ютерів Apple I та Apple II, ставши співзасновником компанії Apple.
- 1960 рік — Ігор Біскуп, відомий український футболіст, який увійшов в історію як другий найстарший гравець вищої ліги чемпіонату України.
- 1965 рік — Віола Девіс, американська акторка, яка отримала численні престижні нагороди, включаючи премії «Оскар», «Золотий глобус», «Еммі» та БАФТА.
- 1970 рік — Енді Белл, британський музикант та вокаліст відомого синтіпоп-дуету Erasure, який залишив свій слід у музичному світі.