11 серпня: сьогодні День будівельника та День ветеринара в Україні

День будівельника

11 серпня в Україні відзначається День працівників будівельної галузі, також відомий як День будівельника. Це свято відзначається щорічно у другу неділю серпня, і його святкують усі, хто пов’язаний із будівельною індустрією, включаючи інженерів, виконробів, ремонтних працівників та спеціалістів з обслуговування житлово-комунального господарства. Початок традиції було покладено ще у 1956 році. Після розпаду Радянського Союзу це свято продовжило своє існування в незалежній Україні, завдяки указу президента, підписаному 22 липня 1993 року.

День ветеринара

Того ж дня, 11 серпня, в Україні відзначають День працівників ветеринарної медицини. Це професійне свято також припадає на другу неділю серпня, і було офіційно встановлено указом президента України Леоніда Кучми 1 листопада 2001 року. Метою цього свята є визнання важливого внеску працівників ветеринарної галузі у забезпечення здоров’я тварин, епізоотичної безпеки, якості продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища.

День кінетичного піску

Крім того, 11 серпня відзначають незвичне свято — День кінетичного піску. Це свято було започатковане компанією Spin Master, яка спеціалізується на виробництві дитячих іграшок. Мета цього дня — привернути увагу до безпечної та цікавої альтернативи звичайному піску. Кінетичний пісок — це унікальний матеріал, який складається з кварцового піску та особливого полімеру, що не липне до рук, не розсипається та дозволяє ліпити різноманітні фігури. Він також є гіпоалергенним і абсолютно безпечним для дітей.

Події, що відбулися 11 серпня в Україні та світі

1707 рік ознаменувався підписанням “Вічного альянсу” між Королівством Пруссія та Шведською імперією, що передбачав взаємну військову підтримку у разі нападу третьої сторони.

У 1866 році в Сполучених Штатах Америки відкрився перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах, започаткувавши новий вид активного відпочинку.

1877 рік став знаковим для астрономії, коли американський астроном Асаф Голл відкрив супутник Марса, якого назвали Деймос.

У 1906 році у Великій Британії Юджин Ласт отримав патент на технологію звукового кіно, що стало великим кроком у розвитку кінематографу.

У 1926 році компанія “Kodak” оголосила про початок роботи над створенням кольорової кіноплівки, що суттєво змінило світ кінематографії.

2003 рік став важливим для України, коли українські війська розпочали виконання миротворчої місії в Іраку.

У 2011 році було створено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, а Юрія Павленка призначено на посаду Уповноваженого.

2016 рік ознаменувався закритим засіданням Ради Безпеки ООН, під час якого було обговорено збройні провокації російських спецслужб у Криму, і підтверджено підтримку територіальної цілісності України.

Відомі особистості, які народилися 11 серпня