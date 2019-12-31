10 самых оригинальных праздничных елок

Дизайнеры со всего мира по-своему видят главный символ зимних праздников.

Подборку из десяти самых необычных елок подготовил журнал архитектуры и дизайна DeZeen.

Торговый центр Millenia Walkв Сингапуре отличился светящейся елкой сложной геометрической структуры. Через такую елку могут проходить посетители.

Елка из различных букетов, украшением которой служат сами цветы.

Металлическую елку более 20 метров высотой установили на площади Cardenal Cisneros в столице Испании.

Елка-дракон из конструктора Лего поселилась в отеле Savoy в Лондоне.

Основатель бренда Kenzo Кензо Такада придумал такую елку в золотистых тонах, которая отражается в воде бассейна в отеле Mandarin Oriental Jumeira.

“Дерево Свободы” в торговом центре Liberty.

Индустриальная елка от дизайнерской компании Sila Sveta в Spring Place в Нью-Йорке.

Елка в стиле кубизм в отеле Sanderson от Yinka Ilori.

Роскошная елка со статуями золотых птиц в лондонском ресторане Sketch.

Эта елка от Willo Perron в Лос-Анджелесе крайне далека от классической формы рождественского дерева.

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