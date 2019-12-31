fbpx
Новости Одессы и Одесской области

10 самых оригинальных праздничных елок

10 самых оригинальных праздничных елок

Дизайнеры со всего мира по-своему видят главный символ зимних праздников.

Подборку из десяти самых необычных елок подготовил журнал архитектуры и дизайна DeZeen.

Сингапур

Торговый центр Millenia Walkв Сингапуре отличился светящейся елкой сложной геометрической структуры. Через такую елку могут проходить посетители.

 

Лондон

Елка из различных букетов, украшением которой служат сами цветы.

 

Мадрид

Металлическую елку более 20 метров высотой установили на площади Cardenal Cisneros в столице Испании.

 

Елка-дракон из конструктора Лего поселилась в отеле Savoy в Лондоне.

 

Дубаи

Основатель  бренда Kenzo Кензо Такада придумал такую елку в золотистых тонах, которая отражается в воде бассейна в отеле Mandarin Oriental Jumeira.

 

Лондон

“Дерево Свободы” в торговом центре Liberty.

 

Нью-Йорк

Индустриальная елка от дизайнерской компании  Sila Sveta в Spring Place в Нью-Йорке.

 

Лондон

Елка в стиле кубизм в отеле Sanderson от Yinka Ilori.

Роскошная елка со статуями золотых птиц в лондонском ресторане Sketch.

 

Лос-Анджелес

Эта елка от Willo Perron  в Лос-Анджелесе крайне далека от классической формы рождественского дерева.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить