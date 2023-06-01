1 июня Одесский зоопарк ждет детей на праздник: вход бесплатный

Президент Украины назначил нового руководителя Одесской ОВА (фото) Официально с 30 мая 2023 года председателем Одесской областной военной администрации (ОВА) стал Олег Кипер. Об этом сообщает сайт Президента Украины. ПОДРОБНЕЕ

Какая программа ждет маленьких одесситов в День защиты детей С 1 по 3 июня 2023 г. в Одессе будут отмечать Международный день защиты детей. К празднику городской совет подготовил ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ

Согласован новый руководитель Одесской ОВА: кто заменит Максима Марченко? На должность главы Одесской областной военной администрации (ОВА) правительство согласовало Олега Кипера. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале. ПОДРОБНЕЕ