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1 июня Одесский зоопарк ждет детей на праздник: вход бесплатный

1 июня Одесский зоопарк ждет детей на праздник: вход бесплатный

Сегодня, 1 июня, в Одесском зоопарке отмечают День защиты детей. Детей ждут аниматоры, праздничный концерт, спортивные эстафеты.

Праздник для детей начнется в 11.00.

Вход бесплатный:

  • для всех детей младше 14 лет;
  • для внутриперемещенных лиц, при наличии справки;
  • для военнослужащих.

День защиты детей в Одесском зоопарке планируют отпраздновать весело. Детей ждут сладости, аквагримм, мастер-классы, аниматоры, концерт викторины и эстафеты.

Локации на территории Одесского зоопарка:

11:00-14:00 – ростовые куклы на территории зоопарка;

11:00-12:00 – локация «Пожарная машина», возле вольера с косулями;

11:00-12:00 – локация «Мороженое», на центральной площади зоопарка;

11:00-13:00 – локации «Сладкая вата» и «Роспись пряников», на центральной площади зоопарка;

11:00-14:00 — локации «Аквагримм» и «Детская игра «Дженга», на центральной площади зоопарка;

11:00-14:00 – локации «Детский визаж» и «Рисование шаржей», возле вольера с хищными птицами;

11:00-14:00 – локация «Плетение кожаных браслетов», на сельском дворе;

11:00-13:00 – локации «Полицейская машина и «Машина криминалистов», возле вольера с косулями;

11:00-13:00 – локация плетения патриотических браслетов, у вольера с косулями;

11:00-14:00 – локации мастер-классов «Искреннее сердце» и «Волшебный венок», зеленая зона зоопарка;

11:00-14:00 – локации «Рисование» и викторина, возле вольера с белками;

11:00-14:00 — локация «Лепим из воздушного пластилина», у вольера с медведями;

11:00-14:00 – мастер-класс по ушу, площадь у пруда;

11:00-14:00 – мастер-класс по рисованию от UNICEF;

11:00-12:00 – выступление Детской художественной школы №5, сцена зоопарка;

12:00-13:00 – выступление группы 4.5.0., сцена зоопарка;

13:00-14:00 – детская программа с аниматорами, сцена зоопарка;

14:00-14:30 – шоу воздушных пузырей, сцена зоопарка;

14:30-16:00 – выступление детских коллективов, сцена зоопарка.

Ранее мы писали, какая развлекательная программа ждет маленьких одесситов на их праздник.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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