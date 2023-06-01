1 июня Одесский зоопарк ждет детей на праздник: вход бесплатный

Сегодня, 1 июня, в Одесском зоопарке отмечают День защиты детей. Детей ждут аниматоры, праздничный концерт, спортивные эстафеты.
Праздник для детей начнется в 11.00.
Вход бесплатный:
- для всех детей младше 14 лет;
- для внутриперемещенных лиц, при наличии справки;
- для военнослужащих.
День защиты детей в Одесском зоопарке планируют отпраздновать весело. Детей ждут сладости, аквагримм, мастер-классы, аниматоры, концерт викторины и эстафеты.
Локации на территории Одесского зоопарка:
11:00-14:00 – ростовые куклы на территории зоопарка;
11:00-12:00 – локация «Пожарная машина», возле вольера с косулями;
11:00-12:00 – локация «Мороженое», на центральной площади зоопарка;
11:00-13:00 – локации «Сладкая вата» и «Роспись пряников», на центральной площади зоопарка;
11:00-14:00 — локации «Аквагримм» и «Детская игра «Дженга», на центральной площади зоопарка;
11:00-14:00 – локации «Детский визаж» и «Рисование шаржей», возле вольера с хищными птицами;
11:00-14:00 – локация «Плетение кожаных браслетов», на сельском дворе;
11:00-13:00 – локации «Полицейская машина и «Машина криминалистов», возле вольера с косулями;
11:00-13:00 – локация плетения патриотических браслетов, у вольера с косулями;
11:00-14:00 – локации мастер-классов «Искреннее сердце» и «Волшебный венок», зеленая зона зоопарка;
11:00-14:00 – локации «Рисование» и викторина, возле вольера с белками;
11:00-14:00 — локация «Лепим из воздушного пластилина», у вольера с медведями;
11:00-14:00 – мастер-класс по ушу, площадь у пруда;
11:00-14:00 – мастер-класс по рисованию от UNICEF;
11:00-12:00 – выступление Детской художественной школы №5, сцена зоопарка;
12:00-13:00 – выступление группы 4.5.0., сцена зоопарка;
13:00-14:00 – детская программа с аниматорами, сцена зоопарка;
14:00-14:30 – шоу воздушных пузырей, сцена зоопарка;
14:30-16:00 – выступление детских коллективов, сцена зоопарка.
Ранее мы писали, какая развлекательная программа ждет маленьких одесситов на их праздник.