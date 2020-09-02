Одессе-226: «Одесса-мама» совсем еще девчонка, а выглядит – как дряхлая калека

Расхожий туристический бренд «Одесса-мама», похоже, давно всем навяз в зубах. Исполнилось ей всего 226 лет. По сравнению с Римом, Парижем, Киевом — совсем девчонка.

В центр сейчас выбираюсь нечасто. Дерибасовская, в туристический сезон превращенная в кабак, вызывает отнюдь не христианские чувства. Да и пробираться через толпу жующих и выпивающих граждан, вопящего «одесского» шансона, замордованных пони — затруднительно. И почему всех харчиться именно на Дерибасовскую тянет?

Ну а как же? Центр города, прекрасная архитектура…

Честно говоря, помню единственный случай, когда к нам с коллегой обратились туристы с вопросами: «А кто архитектор Пассажа? Как пройти в литературный, художественный, археологический музей?» Мы их просто тогда расцеловать были готовы!

Большинство же гостей города, исполняя необходимый унылый ритуал, покорно тащится за экскурсоводом, внимая откровениям типа: «Дюк де Ришелье все отдавал народу. Поэтому скульптор изобразил его в простой тунике и сандалиях». То есть по бедности так одевался — понимаете? Честное слово, сама слышала. Или еще один перл: «В этом доме Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»…

Сейчас этот дом, памятник архитектуры, за глухим забором находится, практически, в коме. Правда, по словам очевидцев, кое-где сохранился старинный паркет, еще во времена Гоголя положенный. То есть строили одесситы на совесть. А 150 лет спустя созданное ими с любовью бессмысленно и беспощадно угробили тоже одесситы.

Продолжим прогулку по историческому центру.

У парадного входа в Одесский оперный сломан старинный фонарь. Говорят, деточка залезла. Так родителей надо было отловить и такой штраф вкатать, чтобы и отпрыск прочувствовал.

Ладно, спишем на неадекватных гостей города. А вот бюст бога Бахуса с фасада отреставрированного наконец-то особняка Поммера на Сабанеевом мосту явно свои умыкнули.

Исчез и бронзовый иудей с постамента композиции «Одесское время», созданной и подаренной городу «придворным скульптором Одессы» Михаилом Ревой. Дай Бог, чтоб в металлолом не сдали.

И совсем уж непонятно, зачем надо было в Греческом парке заливать краской чашу фонтана «Начало начал» работы того же автора.

А ведь скульптор бескорыстно стремится сохранить и приумножить культурную уникальность Одессы. Даже хотел создать «Пространство вдохновенья» в здании бывшего банка «Порто-Франко» на Пушкинской — ветшающем шедевре Бернардацци. И деньги, безусловно, на его реставрацию нашел бы. Но в аренде скульптору отказали. Здание пустует и постепенно дряхлеет.

Правда, у самого синего моря на Ланжероне всегда открыта уникальная бронзовая дверь в «Дом Солнца». Таким представляет скульптор Михаил Рева любимый город.

Надеюсь, арт-объект еще долго простоит.