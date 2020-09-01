Дерибасовская: как выглядит знаменитая одесская улица в первый день осени (фоторепортаж)

Первое сентября на главной улице города: зной, как в разгар лета, День знаний соединяется с Днем города, людей меньше не стало.

То ли курортники нас так и не покинули, то ли за ощущением праздника люди привычно торопятся на главную улицу Одессы, но в разгар буднего дня, да еще Дня знаний, здесь многолюдно, активно и, как обычно, слегка базарно.

В Горсаду новшество — собачьи туалеты. Присмотрелась: пакетики пока еще есть. К слову, такие же туалеты в Горсаду и других районах города уже появлялись раньше. Продержались недолго. То есть, они все еще стоят, но давно превратились в мусорники и место для объявлений. Такой пример можно наблюдать в том же Горсаду, только с другой стороны.

В Горсаду и на самой Дерибасовской создается ощущение, что все в белом. Это от одежды школьников, которые сегодня, наконец, вспомнили, каково это — прийти в школу «вживую». Впрочем, как жалуется мама пятиклассника в том же Городском саду, «никаких занятий, линейка только для малышей и выпускников, а наших детей разводили-разводили по классам через разные ходы, а потом отпустили».

День знаний многие школьники из расположенных в центре города школ пришли отмечать сюда: столики Макдональдса, например, полностью заполнены, Ну а кто-то «атакует» экскурсионные электромобили.

Кстати, Ромина к началу осени тоже переоделась в белое. До этого она упорно красовалась в черном «прикиде».

Дерибасовскую чистят-моют ко Дню города, спецтехника лавирует между все теми же электромобилями, как прохожие — между столиками. Кафешно-ресторанная идиллия на главной улице — это нечто! Жара? Так практически все места в кафе на улице теперь «оборудованы» вентиляторами!

Признаний родному городу с предстоящим днем рождения на Дерибасовской не наблюдается. Ну разве что одна кафешка на улице «обклеилась» сердечными штучками в адрес «мамы».

Зато теперь на каждом шагу — одна и та же политреклама с текстом, который «доходит» далеко не до всех: «Маму не поважають. Повернемо Одесi Одесу».

С рекламой вообще все в порядке. Что со старой, что с новой. Реклама на Дерибасовской рулит. Ну вот сами посудите: даже знаменитый Запорожец Луиджи в местом «прописки» на Екатерининской, тоже теперь (весь в цветах!) переехал на Дерибасовскую.

Не уменьшаются очереди к памятнику Утесову и знаменитому стулу. Кто сказал, что у нас лето окончилось?

Фото: Мария Котова