О чем говорят одесситы: оплата водію, или как из пассажиров делать «зайцев»

Многие из нас для передвижения по городу регулярно пользуются трамваями и троллейбусами. Мы давно смирились с ценой на проезд, толкучкой, радуемся новым вагонам и регулярному графику движения и находимся в ожидании «электронного билета».

Но есть моменты, когда звезды не сходятся или сходятся не так, как нужно, и в городском трафике в часы-пик наступает сбой: электротранспорт работает без кондуктора. Да, я понимаю, что есть объективные причины — нехватка кадров, та еще работка, небольшие зарплаты и тому подобное. Но!

Не в час же пик и не в трамваях! Может быть отменить практику, когда в субботу в полдень пустой вагон катает трех пассажиров и кондуктора? А на пару часов утром и вечером с понедельника по пятницу можно же найти кондукторов, раз уж по-другому оплату проезда мы пока взимать не научились.

Ведь то, что происходит — это форменное издевательство над пассажирами. Причем в троллейбусах ситуация несколько проще. Большинство из них — низкопольные, одноуровневые, а салон в меру широкий — соответственно, можно относительно спокойно пробраться к водителю по салону или без препятствий дойти по улице до водителя и вручить ему пятак.

Но трамваи — дело другое! Только вдумайтесь: забитый под завязку вагон, ступени, узкие и ограниченные от проезжей части турникетом остановки. И вот тогда оплата проезда превращается в настоящий квест! Протиснуться по вагону, наступая на ноги собратьям по несчастью, цепляя их сумкой и шарпая одежду. А если уж у тебя, не дай Бог, купюра большого номинала… еще и затор создашь. Или же попробуй ка пройти по узенькому коридору между трамваем и ограждением, да еще и преодолевая поток входящих и вышедших пассажиров. Это ли не настоящая полоса препятствий?

Ладно, на удобство пассажиров, конечно, можно наплевать. Но ведь собственная-то прибыль должна волновать? На деле же получается вот такая математика: в трамвай зашли 5 человек, они держат в руках приготовленные 5 гривен за проезд, в процессе узнают, что вагон работает без кондуктора, на выходе к водителю дошли только двое. Вопрос: какой части выручки ежедневно недосчитывается «Одессгорэлектротрас»?

Да, многие одесситы уже воспитаны и будут преодолевать все препятствия чтобы вручить коммунальному предприятию свои 5 гривен. Но есть же школьники, студенты, которые захотят сэкономить и потратить эти деньги на более интересные с их точки зрения вещи. Есть приезжие, которые и не в курсе, что к водителю надо подойти. Есть просто малоответсвенные граждане. И водитель, а зачастую — «водительницы», просто не в состоянии бегать за каждым «зайцем».

Поэтому немудрено, что даже ответственные люди плюют и едут бесплатно. А отсюда — отсутствие прибыли у КП, старый подвижной состав, нехватка денег на зарплату. Замкнутый круг какой-то.

Фото: cdni.rt.com

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