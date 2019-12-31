Новогодняя авторская колонка: Ваше Високосное Крысячество!

Вот пока одни в угаре примет и «правильности» встречи Нового года усиленно обсуждают, как бы приодеться, чтобы было на тебе одновременно и белое, и металлическое (стихия и цвет 2020-го), другие прочно приготовились к страшилкам. Я, конечно, только улыбнулась про себя, когда услышала, что селедка под шубой на новогоднем столе должна быть «выложена в форме Крысы», равно как и очень смешно было слышать про обязательность «Крысиных подарков». В общем, ждем, не дождемся, Ваше Високосное Крысячество!

Но когда в уши летит тема «Год Крысы?! Все пропало!», то уже как-то и не смешно.

Да, 2020-й — год високосный. И очень я сомневаюсь, что лично в вашей жизни в високосные годы, которые, так уж повелось, случаются один раз в четыре года, происходили «ужасти», а все остальные годы так и светились круглогодичной радостью. Високосный год — это всего лишь еще один день в феврале. Кстати, приходится он в грядущем году на субботу. То есть, лишний выходной.

«Этот високосный год, да еще и Крысы, вообще нельзя праздновать…», — услышала я, когда ждала троллейбус. Далее последовал монолог о том, что… В общем, вы догадались. Кошмары-катаклизмы-конец света. Ничего нельзя — ни жениться, ни день рождения праздновать, ни вещи покупать, ни…

Слушала, размышляла: вот не боится человек, столь владеющий «приметной наукой», запускать во Вселенную, да еще вслух, весь этот чернопредсказательный поток? И если уж он именно так рассуждает о грядущем Високосном Крысячестве, понимает ли, что в этот момент «крысятничает» сам у себя, словно «наговаривает».

Ладно еще просто високосный год. Так тут же еще и Крыса. Год Крысы — всего лишь символ, древний, кстати. И, по большому счету, речь идет не о конкретных животных, которые, так уж сложилось, не вызывают у людей приятных ассоциаций. Ну а если она и для вас символ (вы же о ней рассуждаете), то давайте, как минимум, не впадать в панику. А то получается, что год Зайчика-Кролика — это всегда супер, а Змеи или той же Крысы — совсем наоборот. Странная, согласитесь, высокая символика выходит.

Но даже если вы о Крысах в самом прямом смысле, то и тут в самый раз задуматься, что животинка-то эта ну очень умная, с такой «железной» выживаемостью, что только этих двух качеств (их как раз гораздо больше) более, чем достаточно, чтобы пожелать их самим себе от всей души.

И позвольте опять-таки напомнить, что год Крысы наступает лишь 25 января. Ох, кажется к этой дате мы уже успеем и напраздноваться, и нарешаться новых задач, которые жизнь ставит перед нами далеко не только в високосный год.

А напоследок, если вас все же гложет тревога по поводу прихода Его Високосного Крысячества, позволю себе привести афоризм, автора которого я, увы, не знаю: «Если крысы все еще с нами — значит, корабль на плаву».

В добрый путь в грядущий год!

Фото: advisor.wiki

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