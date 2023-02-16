О том, как наскрести на тепловизор, и наваре с «золотых» яиц

Война — это ненависть и страх, боль и тоска. Со временем боязнь за себя притупляется. А вот тревога за близких, тоска в разлуке с ними — сегодня вечная спутница украинцев. Сколько наших ребят полегло на войне, вернулось инвалидами? Притом погибают, становятся калеками — нередко самые лучшие…

«Диванные патриоты» в это время справки о непригодности к воинской службе добывают.

На собственном опыте знаю, ребята, находящиеся сейчас «на нуле», чувствительной части родных и близких — мамам, бабушкам — о месте несения службы стараются не сообщать. Но когда узнаешь, что сын оказался в госпитале с осколочными ранениями — понятно, что получил он их не в тыловых частях. Под Соледаром, выясняется, он служит.

К счастью, все обошлось — и мой сын снова готов стать в строй, гнать с нашей земли рашистских ублюдков. Только вот тепловизор его после взрыва в негодность пришел. А этот прибор — «глаза» военных в темное время суток. С его помощью можно увидеть врага на дальнем расстоянии, вести точный огонь и поражать противника.

Не знаю, получил ли сын в свое время тепловизор от ВСУ. Под Херсон, например, волонтеры бойцам возили такие приборы, закупленные в Польше. Ни для кого не секрет — часто экипировка оставляет желать лучшего. И сыну обмундирование мы всей семьей готовили. От камуфляжной хэбэшной кепки — до каски и бронежилета.

Только вот тепловизор — не броник… Но делать нечего — начали на этот «прибор ночного видения» деньги собирать. Ведь ВСУ верит в свой народ! Хотя сбор средств — дело нелегкое и муторное. Особенно на фоне громких коррупционных скандалов, связанных с высокопоставленными должностными лицами украинских министерств и государственных служб.

Самое скандальное сегодня — дело о «золотых» яйцах для ВСУ.

СМИ чуть ли не каждый день сообщают о новых разоблачениях. Чиновники, высокопоставленные и не очень, региональные и центральные, наживаются на гуманитарной помощи, покупках генераторов, схематозах на экспорте зерна…

И это на фоне жесточайших боев на фронте, беспрецедентной волонтерской поддержки армии. Когда даже бабушка со своей мизерной пенсии донатит на ЗСУ. Такое впечатление, что мы живем в разных Украинах: одна — мародеров, другая — самоотверженных альтруистов, готовых за будущее страны, своих детей и внуков отдать всё.