День города – наше все!

День города — это такое большо-о-о-о-ое событие, которое обычно растягивается на неделю, в течение которой что-то открывают (о том, что «закрыто», даже не вспоминают), что-то громко происходит. Оканчивается оно обычно гала-концертом, салютом поздним вечером и нещадным трудом дворников ранним-ранним утром после праздника. Это такие «священные» дни, когда попробуй только сказать «шо-то не так за мой родной город». Ну, к примеру, что с датой рождения Одессы таки-да шо-то перемудрили.

О дате — ни слова. Потому как довольно странный девиз «мы не первый город на Земле, но и не второй» именно в эти самые дни звучит как победный марш. У нас «за дату» каждый знает, потому как если это даже и не та дата, но имеются же чисто наши традиции, а их надо не просто уважать, а где-то даже преклоняться, хотя бы в эти самые главные городские дни. Это вам каждый одессит в сорок пятом поколении скажет.

В общем, так: традиционное возложение цветов почетными гражданами города к памятникам городским отцам, официоз, жара и громкие признания в любви к «не первому, но и не второму». Не, имеется и кое-что иное.

Ну, к примеру, открывшаяся таки Колоннада (наше все). И даже забудем, что с реставрацией ее было связано немало скандалов. Опять же, скоростное поедание фаршированной рыбы (наше все), и совсем ничего, что на жаре. А дом Руссова (наше все), который таки приоткрыл нам красивые свои «кусочки» фасада!

И тут — надо же! — знакомый, который таки и в самом деле «из коренных» заявляет, что и сам ни на какие мероприятия в День города не пойдет, еще и внуков не пустит. Пока мои глаза округлялись до невозможности от такого неожиданного пассажа, он пояснил, что любовь к городу он иначе выражает — починяет детскую площадку в расположенном рядом сквере, которую то и дело поганят другие одесситы (а, я забыла, у нас принято же считать, что делают это исключительно туристы), и высаживает цветы и кустарники на клумбе рядом с домом.

И, кстати, этот мой знакомый никогда не включается в споры о возрасте Южной Пальмиры, хотя очень даже «в курсе» истории Одессы и готов сыпать (порой даже наизусть!) документально подтвержденными аргументами.

…А я вот очень рада, что еще недавнее «наше все», а именно тот факт, что у нас почему-то было принято путать День города с Днем дурака, уже уходит в прошлое. Ну или почти уходит. Под вечер 2 сентября я встретила только двух «ряженых» с клоунскими носиками и с ушками (атрибутика 1 апреля). Шли они на «народные гуляния», скандируя что-то приятное «за Одессу» мимо Пассажа (наше все).

Ой, с Пассажем этим летом опять-таки фигня какая-то вышла, покрасили его частично и уродливенько… Но ведь это ж совсем другая история. Оставим ее на потом. У нас же сегодня наше все — День города: праздник, который с нами. Минимум на неделю.

Фото: bessarabia.in.ua