Авторская колонка «Говорим открыто». Наше собачье дело

Вот и наступила долгожданная весна. Наслаждаясь теплыми и солнечными днями, грех не выйти на улицу, прогуляться у любимых мест, а заодно и выгулять своего питомца. И вот здесь-то и начинается самое интересное.

Возможно вы, как и я, хоть раз в жизни, идя по тротуару, оказывались в куче собачьих испражнений. Но еще хуже, когда не замечаешь этого сразу. Оптимисты скажут: «К деньгам!», но вот неприятный осадок и испорченное настроение могут остаться на весь день.

Такие неожиданные сюрпризы можно встретить на детской площадке, на аллее в парке и даже у своей двери в квартиру. А вот убирать экскременты домашних животных у нас не модно и даже почему-то стыдно. Конечно, в некоторых местах за такое могут и оштрафовать, но это если «засекут» на месте преступления. В итоге, «сюрпризы» хвостатых превращаются в «минные поля», по которым можно пройти лишь с большой осторожностью. А кто-то из владельцев питомцев и вовсе скажет: «Что естественно, то не безобразно. И нечего тут возникать». Но это до тех пор, пока сами не попадут в «естественную ловушку». Даже если городские службы проводят уборку территорий.

Если вы внимательны и дальнозорки, или у вас есть пушистый любимец, то вы, наверное, замечали, что в последнее время в нашем городе стали появляться стойки со специальными пакетами и урны, которые помечены как «туалет для собак». Чаще всего их можно встретить у ветеринарных клиник или в центральных точках города. Но, к сожалению, количество таких полезных точек можно пересчитать на пальцах.

А вот и жизненная ситуация: ты, законопослушный гражданин, ответственно убираешь за своим питомцем, но правильная утилизация всего этого обязательно превращается в настоящий квест. Найти «собачий туалет» оказывается не так просто, даже при всем своем желании. И тут многие собачники, махнув рукой на все, находят себе оправдания, почему они не убирают за своими собаками. Лучше уже оставить все как есть: и органика под кустами никому не мешает, это даже полезно для почвы. Конечно, так бывает не всегда, и есть те, кто исправно убирает за своим питомцем в любой ситуации, при любой погоде и, конечно, в любом месте.

Фото: varta.com.ua

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