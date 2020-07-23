Звезда недели: как Дэниел Рэдклифф поборол алкогольную зависимость и перестал быть Гарри Поттером?

Дэниелу Рэдклиффу сегодня исполняется 31 год. Сейчас сыгравшего когда-то мальчика-волшебника, нельзя назвать типичным актером. Он не зависает в ночных клубах, не страдает звездной болезнью и ведет самый обычный образ жизни. Однако в актерской работе Рэдклифф не против экспериментов. Чтобы отойти от амплуа волшебника из Хогвартса, он готов выйти нагишом на театральную сцену и подписаться на съемки в самых неоднозначных фильмах.

Актер поведал о жизни после съемок Гарри Поттера, сложном периоде в жизни и новых проектах:

Спокойствие – это очень неплохое состояние для жизни. Чтобы его достигнуть, мне пришлось распрощаться с алкоголем, даже дважды. К алкоголю очень быстро привыкаешь, когда не хочешь ни о чем переживать, а мечтаешь просто забыться. Исключил выпивку из жизни, и в голове тут же прозвучало: «Так, теперь придется реально задавать себе неудобные вопросы и отвечать на них… Кто я на самом деле? Кем хочу быть?». И, кажется, я все же начал приближаться к ответам. Но пока их не нашел.

Многие считают, что я испорченный славой парень. И я вроде обязан быть настоящим мерзавцем, но я не такой. Самым потрясающим было, когда люди подходили ко мне на улице или в магазине. И мне было так приятно их внимание. Когда я куда-то иду со своей девушкой или с друзьями и подобное происходит, им становится неловко, а мне нет. К тому же это секундное дело – подошел к тебе человек, пожал руку, сделал селфи и отправился дальше довольный. Пусть другие называют мою жизнь странной, а меня все устраивает.

После «Гарри Поттера» моя популярность поутихла. Возможно, подобное больше не повторится, но я решил, что надо радоваться, что это вообще было в моей жизни. В конце концов, могли выбрать любого мальчишку, а взяли меня. В начале съемок никто даже не знал, как меня зовут, поэтому я отзывался на Гарри. Так меня до сих пор окликают на улице. Но настал момент, когда я сказал себе: «Перестань отзываться на Гарри! Это не твое имя!». Я даже согласился сыграть ужасного психопата, делающего страшные вещи, и это было то что надо. В будущем собираюсь заняться режиссурой. И поскольку я не хочу провалить чужой сценарий, я пишу свой.

Я, наверное, странный, но у меня нет аккаунтов в соцсетях, потому что я слишком категоричен. Я разозлюсь, если кто-то что-то скажет о ком-то из моих друзей. Я буду постоянно устраивать перепалки.

Оказавшись со мной в джунглях, надеяться будет не на что. Я не был бойскаутом, я даже огонь развести не смогу.

Интересные факты:

Дэниел Рэдклифф – атеист. Он не верит в существование Бога.

Любимая книга Рэдклиффа – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Он признался, что с удовольствием принял бы участие в экранизации произведения.

Актер страдает легкой формой диспраксии (неспособность к правильному выполнению целенаправленных движений), поэтому в кино он не может выполнять слишком сложные трюки.

Дэниел попал в «Книгу рекордов Гиннеса», как самая прибыльная звезда за последние 10 лет.

Источники: esquire.ru, hochu.ua, thr.ru, telekritika.ua