Звезда недели: Алексей Горбунов о работе за копейки и любви к Одессе

Чтобы прокормить семью, артист не только играет в кино, но и выступает вместе музыкальной с группой «Грусть пилота», а с 2018 года ведет авторскую программу «На своей волне» на одесском радио.

Сегодня, 29 октября, Алексей Горбунов празднует свой 59-й день рождения, с чем мы его и поздравляем.

О знакомстве с театром. До десятого класса о театре я знал немного. Когда впервые попал туда, произошло нечто – шок, моя судьба была решена. Родители были против этой безумной затеи. Тем не менее, я стал готовиться к поступлению в театральный институт. В первый год не поступил, потому что не был комсомольцем. Проработал год в Театре имени Леси Украинки монтировщиком. Там меня заметил Константин Степанков, народный артист СССР. Он меня всему научил – морали, правде, честности. Он любил говорить: «Перед тем как играть, нужно хорошо вымыть руки». Потому что, когда ты в чужую шкуру залазишь, нужно быть очень честным и иметь на это моральное право.

О проблеме с работой. Самое жуткое в нашей стране то, что после какой-нибудь картины ты можешь быть две недели популярным, а потом – нищим. Только у нас такое возможно. Любая популярность должна иметь финансовое подтверждение. Это дает возможность быть независимым и не бегать сломя голову в поисках какой попало работы. Во время съемок у меня были неожиданные перерывы. Я сидел без копейки и потому работал таксистом. В России я снимался в главных ролях, а в Украине снялся всего в нескольких фильмах, которые вышли в прокат. Поэтому для меня радио – это гораздо комфортнее история, как и группа «Грусть пилота», чем сегодняшнее кино и театр.

О любви к Одессе. Мое сердце давно в Одессе. Однажды я решил поехать отдохнуть куда-нибудь к морю. Обычно ездил в Крым. И ни Италия, ни Испания мне не нужны. А тут я решил, что на полуострове много людей, а хочется поехать куда-нибудь в тихое место. В то время как раз были съемки фильма в Одессе. Я позвонил знакомым узнать, где можно остановиться, только не в самой Одессе, а где-то за городом. Планировал отдохнуть буквально несколько дней, а остался на все лето. Скажу больше, я даже отказался от всех работ и съемок. Посмотрел на море, пляж, на небо голубое, перезвонил и сказал, что у меня слишком плотный график и я не смогу поехать. Так и влюбился в этот город.

Об упрямом характере и шаманских генах. У меня страшный характер. Я человек старый уже, меня менять поздно. Мои дети же похожи на меня. Они взбалмошные, нервные, все время вперед, им куда-то гнать надо. Это моя черта, я не знаю, как их отучить от этого, но это, видимо, в генах. Энергия у нас такая от папы, а папа у меня с Алтая, он тоже много о жизни знал, как и дед мой, потому что вся батина линия с Алтая. А там шаманы вообще-то. Я всегда говорю своим дочерям, что на папу быть похожим не нужно, вы девочки, ваше оружие – нежность и терпимость.

Фильмография Алексея Горбунова:

1984 – «Груз без маркировки»;

1997 – «Графиня де Монсоро»;

1999 – «День рождения Буржуя»;

2000 – «Марш Турецкого»;

1999 – «Каменская»;

2005 – «Статский советник»;

2006 – «Охота на пиранью»;

2010 – «Котовский»;

2013 – «Шерлок Холмс»;

2013 – «Шулер»;

2014 – «Трубач»;

2015 – «Гвардия»;

2016 – «Одиночка»;

2017 – «Правило боя»;

2018 – «Дикое поле»;

2019 – «Бюро легенд»;

2020 – «Забытые».

Источники: focus.ua, nv.ua, ivi.ru, kp.ua

Фото: 24smi.org, feedc.com