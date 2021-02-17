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Памяти Веры Холодной: звезда и смерть легендарной актрисы немого кино

Памяти Веры Холодной: звезда и смерть легендарной актрисы немого кино

Вера Холодная – российская актриса немого кино. Всего за пять лет карьеры ей удалось стать самой знаменитой киноактрисой своего времени. Благодаря ярким ролям в черно-белом немом кино Холодную называли «Королевой экрана». По случаю 102-летия со дня смерти великой актрисы мы публикуем еще раз материал, который выходил на сайте 12 февраля 2019 года, с обновлениями.

В одесском Музее звука Василия Пинчука звучат песни Александра Вертинского. Между тем, встреча в Музее была посвящена памяти легендарной Веры Холодной (Веры Левченко, 1893-1919). Ее голос не сохранился до наших времен: ее кино было немым, а вот песни Александра Вертинского, посвященные Вере, услышать, к счастью, можно. Потому и стали они своеобразным фоном встречи в Музее.

вертинский

Удивительная судьба Веры Холодной

– Мы сегодня почтим память нашей Верочки, навечно оставшейся юной – легендарной и великой актрисе великого немого кино. 16 февраля (2019 года – прим.ред.) исполняется 100 лет со дня ее смерти. Тогда, в далеком 1919-м, ее хоронил весь город, – говорит основатель Музея звука Василий Пинчук.

Василий Пинчук

Журналист и историк эстрады Александр Галяс, который посвятил много лет изучению биографии Веры Холодной, биографии, как он сам отметил, овеянной множеством легенд, рассказал, что самой большой загадкой, по сути, и по сей день, остается смерть молодой красавицы. И дело не столько в загадках, сколько во множестве легенд, сложенных вокруг самой смерти звездной актрисы немого кино.

– У нее была удивительная судьба. Она, пришедшая в кино чуть ли не со скуки, стала настоящей кинозвездой мирового масштаба, а ее смерть в 26 с половиной лет даже не окутана, а, скорее, «опутана» самыми противоречивыми слухами, которые стали бродить по Одессе чуть ли не на следующий день после ее смерти, – рассказал Александр Галяс.

Александр Галяс

Да, так уж получилось: актриса очень рано ушла из жизни, а ее звезда горит и по сей день. Как и по сей день бродят, словно тени прошлого, легенды о причине ее смерти.

Александр Галяс рассказал, что вскоре после смерти Веры Холодной вышел очерк Валентина Катаева, в котором описывались ее похороны, и уже тогда же назывались возможные варианты причин ее смерти.

Если же обобщить весь шлейф легенд, все версии смерти Веры Холодной, а их не менее десяти, то они, в основном, сводились до 90-х годов прошлого века к двум: сторонники «белых» утверждали, что Веру «уморили» «красные», «красные», соответственно, наоборот. Так Вера Холодная была превращена, как рассказал Александр Галяс, в шпионку, работавшую сразу на несколько разведок.

вера холодная

Чего только не говорили, сколько вариантов «умерщвления» не придумывали – и яд кураре, и слишком сильный запах лилий, и еще что-то почти фантастическое! Состояла, мол, Вера, в романтической связи с французским генералом, отравившим ее из ревности, а еще – с Мишкой Япончиком, с Григорием Котовским. Передавала кому-то какую-то секретную информацию. Более того, образ Веры Холодной «лепился» каким-то странным образом, обрастал все более нелепыми слухами, ее жизнь «рисовалась» самыми противоречивыми красками, становилась художественным образом, вошедшим в книги, фильмы, спектакли. И все были «знатоками истинной причины» ее смерти.

И все же причина смерти – испанка

Если по большому счету, то точную, твердо доказанную причину ее смерти мы не знаем и по сей день. Но, как уверен Александр Галяс, умерла Вера Холодная от страшного испанского гриппа, той самой испанки, которая унесла в те времена жизни трех процентов населения Земного шара.

– Была зима 1919-го, в феврале в Одессе грянул мороз до 13 градусов. Вера Холодная в выходном тонком платье выступала на благотворительном вечере – в помещении, которое не отапливалось. Конечно же, она простудилась, а тут еще эпидемия испанки. Возле нее колдовали лучшие врачи, но сделать ничего не смогли. У дома, где она умирала, стояла огромная толпа одесситов. Весть о ее смерти потрясла горожан. Ее гроб в глубокой скорби при огромном стечении народа несли на руках по Преображенской к Первому христианскому кладбищу, – рассказал Александр Галяс.

Потом на экраны вышел целый фильм-хроника «Похороны Веры Холодной».

Две могилы Веры Холодной

Как известно, Первое христианское кладбище было потом уничтожено. Место захоронения Веры Холодной – еще одна загадка. Хотя, как рассказывают, в свое время старый сторож водил по парку Ильича (так именовался в советские времена парк, выросший на костях) любопытствующих, показывал на постамент с памятником Ленину, и утверждал, что это и есть то место, где похоронили нашу Верочку.

Еще одна легенда? Кто знает

На Втором христианском кладбище имеется могила режиссера Петра Чардынского, снимавшего Веру Холодную. В ограде его могилы позже установили кенотаф (своего рода символическая могила) Веры Холодной.

– На сегодняшний день сохранилось лишь несколько фильмов с участием Веры Холодной, несколько фрагментов из фильмов и гигантское количество литературы о ней – и с теми же загадками, легендами, попытками ответить на множество вопросов о ее жизни и смерти, – рассказал Александр Галяс.

вера холодная

Главное же, осталась память 0 великой актрисе великого немого – со светлой печалью и неизменной благодарностью. О чем, кстати, еще раз свидетельствует и тот факт, что в Музей звука почтить память нашей Верочки накануне столетия со дня ее смерти собралось немало одесситов.

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Мария Котова
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Валерий Оболенский
Валерий Оболенский
2 лет назад

Здравствуйте! Я бы добавил, что Вера была самой первой звездой нашего кино. Удивительно, что очень многих российских киноактеров 10-ых годов XX века сейчас мало кто знает, но Веру знают и помнят!! И уровень популярности КОРОЛЕВЫ ЭКРАНА до сих пор в кино не достигнут! Она великий человек и как актриса, и как гражданин своей страны. Ведь ей часто предлагали уехать в Западную Европу или в США и сниматься там. А она ответила: “Бросить Россию, пускай истерзанную … -преступно, и я этого не сделаю.”

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