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Договор пожизненного содержания: правовые нюансы

Договор пожизненного содержания: правовые нюансы

«Мы с супругой потеряли сына. Других родственников у нас нет, поэтому планируем заключить договор пожизненного содержания. Подскажите, как нам быть, если квартира принадлежит нам на праве общей совместной собственности?
Дмитрий Р., г. Тернополь»

По договору пожизненного содержания (ухода) одна сторона (отчуждатель) передает второй стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, другое недвижимое или движимое имущество, имеющее значительную ценность. Взамен приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

Имущество, принадлежащее супругам (или одному из супругов) на праве общей совместной собственности, также может быть отчуждено на основании договора пожизненного содержания.

Супруги по договору пожизненного содержания должны передать приобретателю имущество, а он, в свою очередь, должен предоставить отчуждателям (каждому в отдельности) надлежащее содержание. В случае смерти одного из отчуждателей приобретатель продолжает содержать второго совладельца, который остался.

В жизни бывает и другая ситуация, например, если отчуждателем является один из совладельцев имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности. В таком случае договор пожизненного содержания (ухода) может быть заключен после определения доли этого совладельца в общем имуществе либо после определения между совладельцами порядка пользования этим имуществом.

Кого из наследников нельзя обойти?

«Хочу спросить: может ли наследодатель написать завещание и лишить таким образом близких родственников наследства?

Елена Павловна, г. Херсон»

Наследодатель имеет право лишать доли наследства любых лиц, в том числе и тех, кто является наследником его имущества по закону. При этом наследодатель не может исключить из завещания лиц, имеющих право на обязательную долю наследства.

Право на обязательную долю в наследстве, согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины имеют:

  • несовершеннолетние и нетрудоспособные дети завещателя;
  • нетрудоспособные вдова или вдовец;
  • нетрудоспособные родители.

Нетрудоспособность подтверждается пенсионным удостоверением (в случае, если лицо достигло пенсионного возраста, установленного действующим законодательством Украины) или справкой МСЭК о предоставлении статуса лица с инвалидностью.

Вышеперечисленные категории наследуют имущество завещателя независимо от содержания завещания в размере половины доли, положенной им по закону (обязательная часть).

Надо знать

Размер обязательной части наследства может быть изменен судом с учетом отношений между наследниками и завещателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение.

Подготовила Мария Васильева

Фото: cherlock.ru

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