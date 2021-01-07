Зимние истории от «Одесской жизни»: как в Украине отмечали Рождество при Союзе (видео)

О том, как отмечали Новый год в советское время, можно лишний раз не рассказывать: такие традиции, как салат «Оливье» и «Ирония судьбы» по телевизору именно из того времени.

Но вот о том, как праздновали если не запрещенное, то уж точно опальное Рождество, помнят немногие.

Было ли Рождество выходным днем при советской власти? Что такое «комсомольское Рождество»? А как советские граждане отмечали Рождество в семенном кругу? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в нашем новом видео:

Рождество. Как это было в Укранской ССР С 1920 года Рождество стало обычным рабочим днем, но люди продолжали собираться в Сочельник семьями , а дети бегали колядовать по соседям.. Правда колядки и щедривки стали совсем другими…. Опубликовано Одесская жизнь Среда, 6 января 2021 г.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как отмечали Рождество украинцы в старину, а также о том, как встречали Новый год 100 лет назад.

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Фото: culture.ru