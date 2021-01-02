Зимние истории от «Одесской жизни»: как отмечали Рождество украинцы в старину (видео)

Череда зимних праздников, связанных с Рождеством, а позже – с началом нового года, в Украине издавна сопровождалась особыми ритуалами и традициями.

До крещения Руси Новый год встречали в марте, и все праздничные обряды были связаны с приходом весны. Зимним праздником в Украине Новый год стал лишь в 1700 году после указа Петра I. А тот праздник, который с приходом христианства стал Рождеством Иисуса Христа, у язычников означал рождение нового солнца.

О том, какие языческие обычаи позаимствовали христиане, когда в Украине появилась традиция устраивать театральные представления по сценам из Библии, а также как в Украине отмечали Маланьин день, смотрите в новом видео от «Одесской жизни».

От Рождества и до Маланки Как украинцы зимние праздники отмечали? Весело! Опубликовано Одесская жизнь Четверг, 31 декабря 2020 г.

Ранее мы рассказывали, как встречали Новый год 100 лет назад.

Фото: 112 Украина