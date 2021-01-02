Новости Одессы и Одесской области

Зимние истории от «Одесской жизни»: как отмечали Рождество украинцы в старину (видео)

Зимние истории от «Одесской жизни»: как отмечали Рождество украинцы в старину (видео)

Череда зимних праздников, связанных с Рождеством, а позже – с началом нового года, в Украине издавна сопровождалась особыми ритуалами и традициями.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

До крещения Руси Новый год встречали в марте, и все праздничные обряды были связаны с приходом весны. Зимним праздником в Украине Новый год стал лишь в 1700 году после указа Петра I. А тот праздник, который с приходом христианства стал Рождеством Иисуса Христа, у язычников означал рождение нового солнца.

О том, какие языческие обычаи позаимствовали христиане, когда в Украине появилась традиция устраивать театральные представления по сценам из Библии, а также как в Украине отмечали Маланьин день, смотрите в новом видео от «Одесской жизни».

От Рождества и до Маланки

Как украинцы зимние праздники отмечали? Весело!

Опубликовано Одесская жизнь Четверг, 31 декабря 2020 г.

Ранее мы рассказывали, как встречали Новый год 100 лет назад.

Фото: 112 Украина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить