Снегопад в Одесской области: куда уже пришла зима? (фото) 

Как передавали синоптики Гидрометценра Черного и Азовского морей, ночью по области выпал мокрый снег с дождём, при этом ветер был местами до 18 м/с. На дорогах образовалась гололедица. Примерно такая же погода будет и завтра, 2 декабря. Обещают небольшой мокрый снег и гололед, ветер будет до 12 м/с, а стрелка термометра может опуститься до 1° мороза.

А вот в Одессе снега так и не было. Но зима только началась, так что еще всё впереди. А пока полюбуемся на зимние пейзажи в Болграде, Раздельной, Арцизе, Новой Эметовке, Измаиле, Любашевке, Ивановке, Килие. Фото выкладывают пользователи в соцсетях.

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Фото: Bessarabia Secret, The weather lab, facebook.com/Алла Сергеевна Думбрава, Лидия Кушниренко, Любовь Мунтян, Ольга Шульгина, Вячеслав Чернявский