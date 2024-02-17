Жители Тарутино помогли больнице продуктами

Где в Одесской области уже появились модульные укрытия и как их украшают Главное требование очного обучения в условиях войны — наличие укрытия в школах и детсадах. Одесская область стала одной из шести областей, в которые Европейская Комиссия направит 15 миллионов евро на строительство школьных бомбоубежищ. Кроме того, к программе присоединяется правительство Литвы, которое выделяет еще 500 тысяч евро, беря на себя ответственность за реализацию проекта. ПОДРОБНЕЕ

Как защищают Украину воины, которые получили опыт в чужих войнах С началом полномасштабного вторжения россии «воины-интернационалисты» снова взяли в руки оружие, став на защиту свободы и целостности государства. Многие «афганцы» Одесской области воюют в составе ВСУ и теробороны. ПОДРОБНЕЕ

80-летний юбилей отмечает директор Центра болгарской культуры Дмитрий Терзи Дмитрия Федоровича Терзи знают все, кто хоть немного интересуется культурной жизнью Одессы и Одесской области. Многие бывали у него в гостях на всевозможных выставках, концертах и встречах во Всеукраинском центре болгарской культуры в Одессе, директором которого он является уже много лет. Хотя для него это скорее не должность – разве можно быть директором родного дома? Вот хозяином и хранителем – да! ПОДРОБНЕЕ

Как преодолеть стресс и получить психосоциальную поддержку: пять советов от психолога на все случаи жизни В громадах Измаильского района, в частности Ренийской, уже более года работает проект «Экстренное образование и психосоциальная поддержка пострадавшего от конфликта населения в Украине и Молдове, особенно девушек, парней, подростков и женщин», который реализуется общественной организацией «Региональный аналитический центр» в сотрудничестве с Ренийским горсоветом — при финансовой поддержке из Испании. ПОДРОБНЕЕ