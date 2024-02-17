Новости Одессы и Одесской области

Жители Тарутино помогли больнице продуктами

Жители Тарутино помогли больнице продуктами

Сейчас в Тарутинской центральной больнице находится рекордное количество пациентов, однако благодаря помощи неравнодушных жителей громады заведение продолжает обеспечивать их сбалансированным трехразовым питанием.

А именно за последнюю неделю Тарутинская центральная больница получила от предпринимателей, хозяйств и жителей громады продукты питания. 

Например, предприятие Михаила Михайловича Паулеско предоставило больнице картофель, лук, свеклу, капусту, морковь, а Христианская церковь «Территория Бога» — овсяную и рисовую крупы, соль, макароны, масло. Гороховую крупу больнице предоставило фермерское хозяйство «Кристалл». Администрация больницы поблагодарила благотворителей за помощь.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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