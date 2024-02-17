Мешканці Тарутиного допомогли лікарні продуктами

Зараз в Тарутинській центральній лікарні перебуває рекордна кількість пацієнтів, проте завдяки допомозі небайдужих мешканців громади заклад продовжує забезпечувати їх збалансованим триразовим харчуванням.
А саме за останній тиждень Тарутинська центральна лікарня отримала від підприємців, господарств та жителів громади харчові продукти.
Наприклад, підприємство Михайла Михайловича Паулєско надало лікарні картоплю, цибулю, буряк, капусту, моркву, а Християнська церква «Територія Бога» — вівсяну та рисову крупи, сіль, макарони, олію. Горохову крупу лікарні надало фермерське господарство «Кристал». Адміністрація лікарні подякувала благодійникам за допомогу.