Мешканці Тарутиного допомогли лікарні продуктами

Де в Одеській області вже з’явились модульні укриття та як їх прикрашають Головна вимога очного навчання в умовах війни — наявність укриття у школах та дитсадках. Одещина стала однією з шести областей, до яких Європейська Комісія спрямує 15 мільйонів євро на будівництво шкільних бомбосховищ. Окрім того, до програми долучається уряд Литви, який виділяє ще 500 тисяч євро, беручи на себе відповідальність за реалізацію проекту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

80-річний ювілей відзначає директор Центру болгарської культури Дмитро Терзі Дмитра Федоровича Терзі знають усі, хто хоч трохи цікавиться культурним життям Одеси та Одеської області. Багато хто бував у нього в гостях на всіляких виставках, концертах і зустрічах у Всеукраїнському центрі болгарської культури в Одесі, директором якого він є вже багато років. Хоча для нього це радше не посада — хіба можна бути директором рідного дому? От господарем і хранителем — так! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як подолати стрес та отримати психосоціальну підтримку: п’ять порад від психологині на всі випадки життя У громадах Ізмаїльського району, зокрема Ренійській, вже понад рік працює проект «Екстрена освіта та психосоціальна підтримка постраждалого від конфлікту населення в Україні та Молдові, особливо дівчат, хлопців, підлітків та жінок», який реалізовується громадською організацією «Регіональний аналітичний центр» у співпраці з Ренійською міськрадою – за фінансової підтримки з Іспанії. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ