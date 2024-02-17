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Мешканці Тарутиного допомогли лікарні продуктами

Мешканці Тарутиного допомогли лікарні продуктами

Зараз в Тарутинській центральній лікарні перебуває рекордна кількість пацієнтів, проте завдяки допомозі небайдужих мешканців громади заклад продовжує забезпечувати їх збалансованим триразовим харчуванням.

А саме за останній тиждень Тарутинська центральна лікарня отримала від підприємців, господарств та жителів громади харчові продукти.

Наприклад, підприємство Михайла Михайловича Паулєско надало лікарні картоплю, цибулю, буряк, капусту, моркву, а Християнська церква «Територія Бога» — вівсяну та рисову крупи, сіль, макарони, олію. Горохову крупу лікарні надало фермерське господарство «Кристал». Адміністрація лікарні подякувала благодійникам за допомогу.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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