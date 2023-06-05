Жители Балты восстановили 200-летний колодец

Этот колодец был выкопан в конце XVII века в городе Балта по инициативе семьи Мушинских. Криничка пристроилась в конце их поместья, и уже не одно столетие дарит питательную благодать всей окрестности.

Глубина колодца — 30 метров, а вода в нем — чистая и вкусная. Лабораторно подтверждено, что ее вода обладает такими же целебными свойствами, как вода из колодца на территории Балтского Свято-Успенского кафедрального собора. А там часто проходит водосвятный молебен.

Когда владельцы усадьбы отошли в другие миры, в течение многих лет колодцем опекалась семья Ящишеных, живших рядом. Они высадили здесь калину и березки. А впоследствии колодец стал объектом любви всей улицы Петра Сагайдачного.

Если вы подумали, что здесь нет водопроводной сети, то это не так. Есть! И вода в ней хорошая. Однако люди предпочитают родниковую. А когда во время войны начались перебои с водой (и это, несмотря на ее регулярный подвоз), вот тогда и задумалась громада над дальнейшей судьбой старого колодца. Решили провести санитарную чистку и обустроить территорию вокруг источника.

Вспомнили, что двенадцать лет назад чистили колодец и меняли тьму колодцев мастера Александр Бушилов и Дмитрий Боделан. Старики говорят, что ни копание, ни чистку колодца кому-либо не доверишь. С одной стороны, эта работа трудна и опасна, с другой — требует не только умения, но и духовного осознания своего предназначения.

На этот раз Александр Бушилов чистил источники со своими помощниками Михаилом и Виталием. По рассказу Александра, здесь появился плавун, который закрыл источники, что стало причиной снижения уровня воды в колодце. Чтобы сдержать наступление плавуна, мастер подложил под него гранит и расчистил почувствовавшие свободу источники, забившие с новой силой. Сегодня воды в колодце стало больше и сама вода – пей, и пить хочется!

— Кто-то из мужчин демонтировал старый мрак, другие – смастерили новое, отремонтировали крышу, зацепили ведерко и починили цепь. Женщины навели порядок вокруг: выпололи сорняки, расчистили деревья, побелили бордюры и покрасили ограждение. Участие приняли и дети, пытавшиеся везде быть полезными. Материалами помог горсовет. Так вместе мы привели наш колодец в строй, — рассказала глава микрорайона №19 Ольга Черненко.

… И стоит у дороги колодец – источник памяти о роде Мушинских. Стоит как оберег, объединяющий поколение.

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